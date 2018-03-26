Başkan Yanılmaz, “Biz neyi dediysek onu yaparız”

Vatandaşların hiçbir bilgi kirliği ve dedikodulara inanması gerektiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ‘Biz neyi dediysek onu yaparız ve gerçekleştiririz” dedi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Doğukent Mahallesi’nde bulunan Seyda Molla Bahri Bulvarında yapımı devam eden yol çalışmalarını inceledi. Ardından hakkında yıkılacak diye söylentiler çıkan Doğukent Parkına giden Başkan Yanılmaz, burada incemeler yaptıktan sonra açıklama da bulundu.

En önemli görevlerinin arasında bir ağacı korumak, kollamak ve geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Ne kadar fazla ağaç, yeşillik ve sosyal yaşam alanı oluşursa, hemşerilerimiz o kadar rahat ederler. Bu parkla ilgili daha önce yaptığım açıklama vardı. Bu park yerinde duracak. Bu parkta çocuklarımız oynayacak. Büyüklerimiz, evlatlarımız ve kadınlarımız yürüyüşlerini yapacak. Bu park şu an 3 bin 700 metrekare büyüklüğündedir. Biz bu parkı 6 bin metrekare büyüklüğüne çıkaracağız. Spor sahasının soyunma odaları ve benzeri yerleri de bu parka dahil edeceğiz. Oraları da ağaçlandıracağız. Yürüyüş yolunun ayağı imarlı yola girdiğinden dolayı bunun ayağını da oradan çevirip, etrafını yürüyüş yolu ile donatıp alanın daha çok kullanılmasına vesile olacağız” dedi.

Parkın 50 metre altında 54 dönümlük bir alan olduğunu aktaran Yanılmaz, “Bu alanın 20 bin metrekaresini yine park alanı olarak yapacağız. Oraya olimpik yüzme havuzu, aqua park ve akvaryum yapacağız. Akvaryum özellikle bölgemizde en önemli tesislerden bir olacak. Bölgemiz insanı köpek balığı ve diğer balıkları akvaryumda görme imkanını elde edecekler. Ayrıca yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 54 bin metrekarelik alanın etrafına koşu pisti yapılacak. Doğukent mahallemiz tam bir spor kompleksi ile iç içe olacak. Bu çalışmalarla ile bu alan Doğukentimizin en cazibe alanlarından biri olacak. Biz ister Doğukent ister herhangi bir mahallemizde neyin sözünü verdiysek hemşerilerimiz bilsin ki biz o sözün arkasındayız. Onun dışındaki hiçbir bilgi kirliğine ve dedikodulara inanmasınlar. Biz neyi dediysek onu yaparız ve gerçekleştiririz inşallah” diye konuştu.