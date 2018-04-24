Başkan Yaralı Çullugörece’de hayır yemeğine katıldı

Saruhanlı’nın Çullugörece Mahallesinde düzenlenen hayır yemeği, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
Yemeğe Başkan Yaralı’nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Meclis üyeleri, AK Parti Saruhanlı İlçe Yönetimi ve çok sayıda kişi katıldı.
Hayır yemeğinde din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okunarak davetlilere yemek ikram edildi.
Başkan Yaralı, yemeğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada programın düzenlenmesinde emeği geçen Mahalle Muhtarı Mustafa Kılınç başta olmak üzere tüm vatandaşlara teşekkür ederek, “Hayır yemekleri birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı kuvvetlendiriyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.
Öte yandan programa katılan vatandaşlara Saruhanlı Belediyesi tarafından şapka dağıtıldı.
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