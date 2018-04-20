Başkan Yaralı’nın koltuğuna öğrenciler geçti

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, makam koltuğunu öğrencilere devretti.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında çocuklar Saruhanlı Belediyesi’ni ziyaret etti. Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, kutlamalar kapsamında Neval Yaralı Milli Egemenlik İlkokulu Müdürü Abdurrahman Kibar, Sınıf öğretmeni Dilek Güler ile 4. sınıf öğrencileri Nisa Çamur ve Eren Uygun’u makamında kabul etti. Başkan Yaralı, ziyarette koltuğunu öğrencilere devretti. Yaralı’nın makam koltuğuna geçen öğrenciler temsili olarak Belediye Başkanı olmanın keyfini yaşadı. Ziyaretin sonunda öğrencilere satranç takımı hediye eden Başkan Yaralı burada yaptığı konuşmada çocukların geleceğin teminatı olduğunu, bu makamlara gelecekte onların oturacağını belirtti.
Yaralı şunları söyledi, “Bu makamlara gelecekte oturacak olan çocuklarımızdır. Bizler yarınlarımız olan çocuklarımıza büyük değer veriyoruz. Dünya’da çocuk bayramını kutlayan tek ülkenin Türkiye olması bunun bir göstergesidir. Güçlü Türkiye yolunda çocuklarımızın daha çok çalışmalarını istiyoruz. Bu memleketin çalışan ve üreten insanlara ihtiyacı var. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.
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