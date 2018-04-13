Başkan Yardımcısı Sezer, personelin kandilini kutladı

Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Miraç Kandili nedeni ile belediye hizmet birimlerini ziyaret ederek personelin kandilini kutladı.
Miraç Kandili dolayısıyla tüm birimleri tek tek ziyaret ederek personelin kandilini kutlayan Başkan Yardımcısı Sezer, belediyede bulunan vatandaşların da kandilini kutlayarak kandil simidi ikram etti. Kandillerin manevi açıdan eşsiz fırsatlar olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Sezer, “Miraç Kandilinin tüm İslam alemine barış, huzur ve beraberlik getirmesini temenni ediyor ve yapılan duaların berekete vesile olmasını diliyorum” dedi.
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