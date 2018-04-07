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Başkan Yaşar, Çorumlularla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çorum Alaca Kargın Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “El Ele Gönül Gönüle” dostluk, dayanışma ve birlik yemeğinde Çorumlularla bir araya geldi.İlkadım Düğün Salonu’nda düzenlenen dayanışma gecesine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, bazı dernek başkanları ve Kargınlılar katıldı.Türkülerin söylenip halayların çekildiği gecede Kargınlılar’a seslenen Başkan Yaşar, "Hemşehri derneklerine önem veriyoruz.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çorum Alaca Kargın Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “El Ele Gönül Gönüle” dostluk, dayanışma ve birlik yemeğinde Çorumlularla bir araya geldi.
İlkadım Düğün Salonu’nda düzenlenen dayanışma gecesine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, bazı dernek başkanları ve Kargınlılar katıldı.
Türkülerin söylenip halayların çekildiği gecede Kargınlılar’a seslenen Başkan Yaşar, "Hemşehri derneklerine önem veriyoruz. Bölgemizdeki bütün hemşehri derneklerine her türlü desteği veriyor, onlara sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü hemşehri dernekleri birliğimizin ve beraberliğimizin simgesidir. Doğduğunuz köye de sahip çıkacaksınız, doğdunuz köy olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’ya da sahip çıkacaksınız. Kardeşliğimizin daha da pekişmesini, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olmasını diliyorum" diye konuştu.
Kargın Köyü Dernek Başkanı Muharrem Durna, kendilerine her zaman destek olan Başkan Yaşar’a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

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