Başkan Yaşar Gümüşhane Tanıtım Günleri’nde

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve Belediye Meclis Üyesi Emre Aydın’la birlikte, Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen Gümüşhane Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti.

Gümüşhane’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak maksadıyla düzenlenen tanıtım günlerinde yöresel yemeklerin ve ürünlerin sergilendiği stantları Ankara GÜDEF Başkanı Hamdi Aslan ile beraber tek tek gezen Başkan Yaşar “Türkiye’mizin her yeri ayrı güzel” dedi.

“Kaynaklarımız herkes yetecek kadar bol ve bereketli”

“Dört mevsimi yaşayan, her türlü üretime elverişli topraklarımızla ülkemiz dünyada tek örnektir” diyen Yaşar, kaynak bolluğuna rağmen buğdaydan, samana kadar her şeyin ithal kullanılıyor olmasına tepki gösterdi. Yaşar “Bugün Gümüşhane’ye özgü el sanatları, yemekleri, kültürünü gezdik gördük. Edirne’den Ardahan’a her yöremiz çok değerli. Türkiye bir cennet. Ülkemizin kaynakları hepimize yetecek kadar bol ve bereketli. Tanıtım günlerini de bu noktada önemsiyorum. İllerimiz desteklenmeli, üreticinin önü açılmalı. Çünkü tarımıyla, hayvancılığıyla, doğa ve deniz turizmiyle, sanayileriyle kimseye ihtiyacı olmayan Türkiye, maalesef her şeyi ithal eder oldu. Elimizdeki gücü fark edip, kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız” diye konuştu.