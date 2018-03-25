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Başkan Yaşar Gümüşhane Tanıtım Günleri’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:38 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve Belediye Meclis Üyesi Emre Aydın’la birlikte, Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen Gümüşhane Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti.Gümüşhane’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak maksadıyla düzenlenen tanıtım günlerinde yöresel yemeklerin ve ürünlerin sergilendiği stantları Ankara GÜDEF Başkanı Hamdi Aslan ile beraber tek tek gezen Başkan Yaşar “Türkiye’mizin her yeri ayrı güzel” dedi.“Kaynaklarımız herkes yetecek kadar bol ve bereketli”“Dört mevsimi yaşayan, her türlü üretime elverişli topraklarımızla ülkemiz dünyada tek örnektir” diyen Yaşar, kaynak bolluğuna rağmen buğdaydan, samana kadar her şeyin ithal kullanılıyor olmasına tepki gösterdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve Belediye Meclis Üyesi Emre Aydın’la birlikte, Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen Gümüşhane Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti.
Gümüşhane’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak maksadıyla düzenlenen tanıtım günlerinde yöresel yemeklerin ve ürünlerin sergilendiği stantları Ankara GÜDEF Başkanı Hamdi Aslan ile beraber tek tek gezen Başkan Yaşar “Türkiye’mizin her yeri ayrı güzel” dedi.
“Kaynaklarımız herkes yetecek kadar bol ve bereketli”
“Dört mevsimi yaşayan, her türlü üretime elverişli topraklarımızla ülkemiz dünyada tek örnektir” diyen Yaşar, kaynak bolluğuna rağmen buğdaydan, samana kadar her şeyin ithal kullanılıyor olmasına tepki gösterdi. Yaşar “Bugün Gümüşhane’ye özgü el sanatları, yemekleri, kültürünü gezdik gördük. Edirne’den Ardahan’a her yöremiz çok değerli. Türkiye bir cennet. Ülkemizin kaynakları hepimize yetecek kadar bol ve bereketli. Tanıtım günlerini de bu noktada önemsiyorum. İllerimiz desteklenmeli, üreticinin önü açılmalı. Çünkü tarımıyla, hayvancılığıyla, doğa ve deniz turizmiyle, sanayileriyle kimseye ihtiyacı olmayan Türkiye, maalesef her şeyi ithal eder oldu. Elimizdeki gücü fark edip, kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Gümüşhanelilerden Yaşar’a büyük ilgi
Gümüşhane Valiliğinin standında Vali Okay Memiş ile bir araya gelen Yaşar, belediyenin standında da Başkan Ercan Çimen’le sohbet etti. Çimen, destekleri ve ziyareti için Yaşar’a plaketle teşekkür etti.
Yaşar; Köse Kaymakamı Mustafa Duruk ve Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün’le de stantlarında sohbet edip çay içti. Başkan Aygün günün anısına Yaşar’a gümüş el işçiliği takı seti hediye etti.
Yaşar, Gümüşhane Günleri Hatıra Panosu ve GÜDEF anı defterine duygu ve düşüncülerini paylaşmayı da ihmal etmedi. Hemen her standa uğrayarak hayırlı günler dileyen Başkan Yaşar, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz’u da ziyaret etti. Başkan Yılmaz günün anısına Yaşar’a el işçiliği Türk Bayrağı verdi.
Çocukları seven, Gümüşhaneli vatandaşlarla hasbihal eden, yöresel lezzetleri tadıp halk oyunlarını izleyen Başkan Yaşar’ın son durağı ise Şiran Belediyesi standı oldu. Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak da Başkan Yaşar’a katkılarından dolayı plaket verdi.

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