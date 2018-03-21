Başkan Yaşar, hemşehrilerini yalnız bırakmadı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile birlikte Sandıklılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (SANVAK) tarafından düzenlenen “Sandıklılar Gecesi’ne” katıldı.

İn Love Balo ve Kokteyl Salonu’nda gerçekleşen gecede hemşehrilerini yalnız bırakmayan Yaşar, yaptığı konuşmada SANVAK’ı kuruluşundan bu yana desteklediğini belirtti.

Başkan Yaşar, “Ben ticari hayatımda da siyasi hayatımda da her zaman Afyon Sandıklılı olduğumu söylemekten gurur duyuyorum. Sandıklılar Vakfı’nın kuruluşunda görev aldım, uzun yıllar SANVAK’ı yaşatmaya çalıştık hala da yaşatıyoruz. Tabi ki doğduğumuz toprakları unutmayacağız. Doğduğumuz toprakların geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü çocuklarımıza aktaracağız. Bu bizim görevimiz” dedi.

Hemşehri bilinciyle hareket etmeyen ailelerin yalnızlaştığına da vurgu yapan Yaşar, “Hemşehrilik bilincini de unutmayacağız, arkadaşlık bilincini de unutmayacağız. Bunları unutan aileler yalnızlaşırlar. Onun için birliğimizi beraberliğimizi daim edeceğiz. Acı günde, tatlı günde birbirimize destek olacağız. Sandıklılar olarak bu birlikteliği büyük ölçüde sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Biz doğduğumuz toprakların sorunlarıyla da ilgileneceğiz, doyduğumuz toprak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’nın sorunlarıyla da ilgileneceğiz. Hemşeri derneklerine önem veriyorum, elimden geldiğince gecelerine, programlarına destek oluyorum. Yenimahalle bugün herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçedir” diye konuştu.

Eğlence doruğa ulaştı

Geceye katılımlarından dolayı davetlilere teşekkürlerini sunan SANVAK Başkanı Vedat Çavuş da desteklerinden ötürü Başkan Yaşar’a minnettar olduklarını da dile getirdi.

Konuşmaların ardından program Ege’ye özgü halk oyunları, tiyatro gösterisi ve canlı müzik dinletisi ile devam etti. Eğlencenin doruğa ulaştığı günde, Sandıklılar Zeybek oynamayı da ihmal etmedi.