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Başkan Yaşar, Yozgatlıları yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Çayözü Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Birlik Beraberlik Yemeği”ne katıldı.İlkadım Salonu’nda gerçekleşen programda Yozgatlılara seslenen Yaşar, “Yozgatlı hemşerilerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat Çayözü Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Birlik Beraberlik Yemeği”ne katıldı.
İlkadım Salonu’nda gerçekleşen programda Yozgatlılara seslenen Yaşar, “Yozgatlı hemşerilerimizle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Anadolu’nun gücünü ve zenginliğini bize hissettiren hemşeri derneklerine destek olmaya devam edeceğiz. Bölgemizde çok sayıda Yozgatlı vatandaşımız ikamet ediyor. Bana her zaman destek oldular. Ben de kimseyi ayırt etmedim, bana oy verene de vermeyene de hizmet ettim. Birlik ve beraberliği sağlamada STK’lar önemli bir görev üstleniyor. Hemşeri dernekleri kendi aralarında örgütlenerek kültürel bağları koruyor. Aynı memleketli insanları bir mesaj ile iyi günde kötü günde bir araya getiriyor. Bu yüzden bu tür derneklere çok önem veriyorum” dedi.
“Birlikteliğimiz daim olsun”
Yozgat Çayözü Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Akgün de konuşmasında dernekleri hakkında bilgi vererek, hemşerilik bilincinin geliştirmelerinin yanı sıra eğitime verdikleri desteklerden bahsetti.
Akgün, “Sadece gençlerin yer aldığı bir destek programı kuracağız ve bundan gençlerimizin yararlanması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Amacımız bizden sonraki gelecek nesillerin okumuş, akıllı, bilgili ve vatanına milletine hayırlı bir insan olmasıdır. Aynı zamanda örf ve adetlerimizi yaşatmalıdır. Bugünkü gibi birlikteliğimiz daim olsun. Bizlere kapılarını açan Başkan Yaşar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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