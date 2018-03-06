Başkan Yavaş’tan belediye personeline teşekkür

Marmara Bölgesi’nin En Beğenilen Belde Belediye Başkanı seçilen Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, belediye personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, bu başarıya hep birlikte ulaştıklarını kaydetti.
Belediye Başkanları Birliği’nin oylamasında Marmara Bölgesi’nin En Beğenilen Belde Belediye Başkanı seçilen ve hafta sonu Ankara’da düzenlenen törende ödülünü alan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, belediye çalışanlarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.
Aldığı ödülde tüm belediye personelinin tek tek emeği olduğunun altını çizen Başkan Yavaş, "Beldemiz ve şehrimizin tanıtımı noktasında önemli bir başarıya imza attık. Bunda hepinizin özverili çalışmasının payı çok büyük. Şahsımın böylesine önemli bir ödüle layık görülmesine vesile olan siz değerli belediye personelimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Yavaş konuşmasının ardından personelin tebriklerini kabul etti. Başkanlık makamında karşılıklı sohbet havasında geçen toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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