HABER

Başkan Yavaş’tan belediye personeline teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi’nin En Beğenilen Belde Belediye Başkanı seçilen Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, belediye personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, bu başarıya hep birlikte ulaştıklarını kaydetti.Belediye Başkanları Birliği’nin oylamasında Marmara Bölgesi’nin En Beğenilen Belde Belediye Başkanı seçilen ve hafta sonu Ankara’da düzenlenen törende ödülünü alan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, belediye çalışanlarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.Aldığı ödülde tüm belediye personelinin tek tek emeği olduğunun altını çizen Başkan Yavaş, "Beldemiz ve şehrimizin tanıtımı noktasında önemli bir başarıya imza attık.

Başkan Yavaş’tan belediye personeline teşekkür

Marmara Bölgesi’nin En Beğenilen Belde Belediye Başkanı seçilen Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, belediye personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, bu başarıya hep birlikte ulaştıklarını kaydetti.
Belediye Başkanları Birliği’nin oylamasında Marmara Bölgesi’nin En Beğenilen Belde Belediye Başkanı seçilen ve hafta sonu Ankara’da düzenlenen törende ödülünü alan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, belediye çalışanlarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.
Aldığı ödülde tüm belediye personelinin tek tek emeği olduğunun altını çizen Başkan Yavaş, "Beldemiz ve şehrimizin tanıtımı noktasında önemli bir başarıya imza attık. Bunda hepinizin özverili çalışmasının payı çok büyük. Şahsımın böylesine önemli bir ödüle layık görülmesine vesile olan siz değerli belediye personelimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Yavaş konuşmasının ardından personelin tebriklerini kabul etti. Başkanlık makamında karşılıklı sohbet havasında geçen toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu davasında flaş gelişme

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

E-devlet'ten bir sorgulama daha: Alacağınız çıkabilir​!

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gedizli öğrenci, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

Gedizli öğrenci, Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı

Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı

Geleceğin şefleri Marmaris’e madalyalarla döndüler

Geleceğin şefleri Marmaris’e madalyalarla döndüler

Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin güven tazeledi

Milas Süt Birliği Başkanı Gezgin güven tazeledi

Haliliye Belediyesi muhtar evi projesi yapımı tamamlanan, Muhtarlığın açılışını gerçekleştirdi

Haliliye Belediyesi muhtar evi projesi yapımı tamamlanan, Muhtarlığın açılışını gerçekleştirdi

Irak Başkonsolosu Muayad Ömer Koperly Iraklı Öğrencilerle Buluştu

Irak Başkonsolosu Muayad Ömer Koperly Iraklı Öğrencilerle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.