Başkan Yavaş’tan UmurbeyBelediyespor’a moral kahvaltısı

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi ilk maçında yarın Kütahya Belediye ile karşılaşacak olan UmurbeyBelediyespor takımıyla moral kahvaltısında bir araya geldi.

Düzenlenen kahvaltı organizasyonuna Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile eşi KADEM Çanakkale Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş, Umurbey Belediyesi Şirket Müdürü Önder Çetinkaya, UmurbeyBelediyespor İdarecisi Samet Uzunca, Takım Koçu Serkan Işık, sporcular ve aileleri katıldı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen kahvaltıda takıma olan güvenini dile getirip galibiyet sözü alan Başkan Yavaş, “Geçtiğimiz sezon elde ettiğiniz yenilgisiz şampiyonlukla Çanakkale’de adeta rakipsiz hale geldiğinizi herkese gösterdiniz. Aynı başarıyı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde de göstereceğinize ve Kütahya Belediye maçını kazanarak asıl hedefimiz olan 2. Lig’e yükselme yolunda ilk adımı atacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Kulübe olan destekleri dolayısıyla Başkan Yavaş’a teşekkür eden Takım Koçu Serkan Işık ise, “Başkanımız UmurbeyBelediyespor’un hedefleri doğrultusunda elini taşın altına koymaktan asla çekinmiyor. Profesyonel lig tecrübesi olan iki kaliteli oyuncuyla kadromuzu güçlendirdik. Başkanımızın da desteğiyle transfer çalışmalarımız son ana kadar sürecek. Kütahya Belediye maçıyla birlikte Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ne inşallah iyi bir başlangıç yapacağız” diye konuştu.

UmurbeyBelediyespor, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi ilk maçında yarın) Kütahya Belediye ile karşı karşıya gelecek. Anafartalar Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.