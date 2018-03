"Büyüklerimiz Tuzla’da yalnız değil"

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu’ndan sorumlu gönüllü Meral Özdemir, selamlama konuşması ile Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu’nun hizmet ve faaliyetlerini anlattı. Özdemir, "Belediyemize kayıt yaptıran 867 yaşlımızın evlerini ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettik. 120 ailemizin günlük yemek ihtiyaçlarının Tuzla Belediyesi Aşevi tarafından karşılanmasına vesile olduk. Yalnız yaşayan 182 büyüğümüzü Belediye Başkanımızın selamı ve ikramıyla ziyaret ediyoruz. Tuzla’da büyüklerimiz yalnız değil, hepsinin arkasında Tuzla Belediyesi var" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Yaşlılar Komisyonu’na kayıtlı Mesure Çavuş ve Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi misafirlerinden Ayten Albay Bintepe de duygu ve düşüncelerini konuklarla paylaştı. Tuzla Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını dile getiren Mesure Çavuş ve Ayten Albay Bintepe, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.

"Sizden aldıklarımızı gelecek nesillere aktarıyoruz"

Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise büyüklerimizin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaptı. Başkan Yazıcı, “Büyüklerimizle her buluşmamızda hep şunu ifade ettim. Bizim hafızamızsınız, varoluş sebebimizsiniz, ülke ve millet adına bütün duygu ve düşüncelerimizi, birikimimizi oluşturan yegane varlığımızsınız. Biz öncelikle birey olarak anne ve babamızdan aldıklarımız ile beraber büyüyoruz. Bugün annem ve babam da burada bizlerle beraber. Onlardan 6-7 yaşına kadar aldıklarımız, kişiliğimiz ve karakterimizin yüzde 80’ini oluşturur ve ondan sonra eğitimle, diğer unsurlarla bunu tamamlıyoruz. Asıl eğitim anne ve babalarımızdan, büyüklerimizden başlıyor. Sizden aldığımız eğitimimizi, inançlarımızı, değerlerimizi bir sonraki nesle aktarmaya gayret ediyoruz. Bu döngüyü sizin bize kattıklarınızla sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Yazıcı, gençlerle buluşmalarında bu mesajları tekrar ettiğinin altını çizdi. Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Gençlerle bir araya geldiğimiz her zaman büyüklere saygı ve sevginin önce bireysel sonra ülke adına çok önemli bir adım olduğunu söylüyorum. Büyüklerinize eğer saygı göstermiyorsanız, büyüklerinizden aldıklarımızı kıymetli bulmuyorsanız, sizin büyüklerinizle bir arada olmaya gayret ve çabanız yoksa, onların saygısını ve sevgisini, bütün büyüklerimizin hayır duasını alamıyorsak geleceğe dair çok kaygılı bakmamız gerektiğini, büyüklerimizin hayır duasını alabilirsek geleceğimizin daha güzel olabileceğini her zaman vurguluyoruz. Bizim dinimiz, inançlarımız zaten ’anne ve babaya of bile demeyin’ diye emreder.”