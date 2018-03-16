Başkan Yemenici çalışmalarını anlattı

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, belediye olarak yaptıkları ve devam eden icraatları ilçede bulunan eczacılara, muhasebecilere ve avukatlara anlattı.

Akçakoca Belediyesi tarafından 2014 -2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve devam eden hizmetler ile projeler hakkında bilgi veren Başkan Yemenici, hedeflerinin Akçakoca’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek olduğunu söyledi. Başkan Yemenici, göreve geldikleri günden bu yana halk odaklı belediyeciliğe önem verdiklerini ifade ederek "Amacımız her yıl yaptığımız gibi belediyemizin neler yaptığı ve neler yapmayı planladığımızı sizlerle paylaşmaktır. Bizler memleket sevdasıyla hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Biz bu toplantılar vesilesiyle de toplumu dinleme fırsatı buluyoruz. İlçemizi her yerde en iyi şekilde temsil etmeye gayret ederken de sizlerin görüşlerini alıp kendi istikametimizi ona göre çizip doğru yolda ilerlemek için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. İlçemize ve halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. İnşallah kalıcı ve büyük projelerle işlerimizi devam ettireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Akçakoca Belediyesi olarak görev süreleri içerisinde yaptıkları ve yapacakları icraatları eczacılara, muhasebecilere ve avukatlara yaklaşık olarak 2 saat süren toplantıda slayt sunumu eşliğinde anlatan Başkan Yemenici projelerden bahsederken, toplantıya katılanların sorun, istek ve şikayetlerini dinleyerek gerekli notları aldı.