Başkan Yemenici, Diyanet İşleri Başkanını ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemeni, belediye özel kalem müdürü İsmail Kural ve Sami Cingirt, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Hacı Yusuflar mahallesinde bulunan tarihi Faryan Camii’nin restore edilmesi ve Doğancılar köyünde bulunan üniversite yerleşkesine yapılması planlanan cami inşaatı hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a bilgi verildi. Başkan Yemenici ile birlikte ziyaret programına katılan Sami Cingirt’in akrabası da olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Akçakoca’ya sık sık geldiği ve Akçakoca’ya özle bir ilgisinin olduğu biliniyor.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Yemenici, "Diyanet işleri başkanımız Prof. Dr Ali Erbaş hocamızı ziyaret ettik. Yeni görevlerinde üstün başarılar diledik. Üniversite camimiz ve Pınaryanı Camii’nin restorasyonu için desteklerini talep ettik. Sıcak yaklaşımları için kendilerine teşekkür ediyorum. Dedi.