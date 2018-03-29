Başkan Yemenici,çeşitli ziyaretlerde bulundu

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İş Bankası Müdürü Aysel Aydın’ı, PTT Müdürü Muammer Gökçek’i, Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev ve yönetimini makamlarında ziyaret etti.
İlçede bir dizi ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’ye Başkan Yardımcısı Ali Direk ile Belediye Meclis Üyesi Yahya Mat eşlik etti. Karşılıklı fikir alışverişi yapılan ziyaretler sonrası açıklama yapan Yemenici, "Bizlerin belediye olarak yaklaşımımız sivil toplum örgütleriyle, daire müdürleriyle, esnafımızla, siyasi parti başkanları ve yönetimleriyle birlikte kentin genel anlamda yönetilmesi fikrini hep ifade etmişizdir. Değerleriyle yönetilen ilçeler erdemli ve faziletli yerlerdir. Biz tüm sivil toplum örgüt, dernek ve kuruluşlarıyla birlikte şehrin değerlerini ve sorunlarını birlikte paylaşıp, yol haritasını ve yön pusulasını birlikte belirlemek noktasında gayret gösteriyoruz” dedi.
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