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Başkan Yemenici’den çocuklar sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’nin göreve gelmesinden bugüne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle her yıl billboardlar üzerinde yer alan panolar şekerle doldurarak çocuklara sürpriz yapılıyor.Çocuklar, billboardlar üzerinde yer alan şeker panolarında ikram edilen şekerlere yoğun ilgi gösteriyorlar.

Başkan Yemenici’den çocuklar sürpriz

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’nin göreve gelmesinden bugüne, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle her yıl billboardlar üzerinde yer alan panolar şekerle doldurarak çocuklara sürpriz yapılıyor.
Çocuklar, billboardlar üzerinde yer alan şeker panolarında ikram edilen şekerlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Kendileri için bayram armağanı olarak hazırlanan şekerleri kolaylıkla ve büyük bir mutlulukla alıyorlar. Hazırlanan şeker panoları sadece çocukların değil her yaşta insanın ilgi odağı olurken şekerleri kimileri torunları için, kimileri çocukları için, kimileri de kardeşleri için aldı.
Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici “Gelecek çocuklarındır, bugünün çocukları yarının büyükleri olacaktır. Bizde göreve geldiğimiz günden beri çocuklar için şaşırtıcı bazı etkinlikler yapıyoruz. Bugünde şekerler bizden diyoruz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Yemenici’den çocuklar sürpriz

Başkan Yemenici’den çocuklar sürpriz

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