Başkan Yıldız’dan Regaib Kandili mesajı

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Regaib Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Yıldız, yayımladığı mesajında; “Mübarek 3 ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olan Regaip kandiline erişmenin mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Regaip kandili, başta mübarek Ramazan olmak üzere 3 ayların da müjdecisidir. Bu gecelerin kendi iç huzurumuz daha sonra da toplumsal huzur, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi açısından çok önemli. Regaip Kandili’nin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlarımızın, Yaradan’a daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyor, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum. Bu duygular içinde bütün hemşehrilerim ve İslam aleminin Regaip kandilini tebrik ediyor, insanlığın barış ve huzur içinde olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.