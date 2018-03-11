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Başkan Yılmaz, çalışmalara hız verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Kozlu Belediyesi, havaların düzelmesi ile birlikte çalışmalara hız verdi.Esenköy mevkisinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra kaldırım ve Işıklandırma çalışmaları da bitirilerek Havaların düzelmesi üzerine Başkan Yılmaz’ın talimatı ile Yolun betonlama çalışmaları tüm hızı ile başladı.Belediye Başkanı Kerim Yılmaz çalışmaların başında bizzat durarak betonlama işlemini denetledi.

Başkan Yılmaz, çalışmalara hız verdi

Kozlu Belediyesi, havaların düzelmesi ile birlikte çalışmalara hız verdi.
Esenköy mevkisinde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra kaldırım ve Işıklandırma çalışmaları da bitirilerek Havaların düzelmesi üzerine Başkan Yılmaz’ın talimatı ile Yolun betonlama çalışmaları tüm hızı ile başladı.
Belediye Başkanı Kerim Yılmaz çalışmaların başında bizzat durarak betonlama işlemini denetledi. Çevredeki gençler çalışmalar için Başkan Yılmaz’a “Daha önce burası köydü. Karanlıkta okula gidip gelmeye çekiniyorduk. Belediyenin çalışmaları neticesin de kaldırımı ve ışıklandırması ile çok güzel modern bir mahalle oldu” diyerek teşekkür ettiler. Daha sonra Başkan Yılmaz Değirmenağzı, Yahma Mahallesi ve Öküşne ana su şebeke hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Kozlu’da kayıp su oranını önlemek için, patlayan su borularını değiştirdiklerini ifade eden Yılmaz, “Çalışmalarımız bittikten sonra İlçemizde su kesintisi yaşanmayacak” dedi.

Başkan Yılmaz, çalışmalara hız verdi

Başkan Yılmaz, çalışmalara hız verdi

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