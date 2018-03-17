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Başkan Yılmaz, engelliler ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçe Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, engelliler ile kahvaltıda bir araya geldi.Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İlçedeki bir restoranda engelliler ve alileri ile bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, engelliler ile bir araya geldi

Zonguldak’ın Kozlu ilçe Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, engelliler ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İlçedeki bir restoranda engelliler ve alileri ile bir araya geldi. Engellerin sorunlarını dinleyen Başkan Yılmaz Engellilerle bir süre sohbet etti.
Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade ederek sözlerine başlayarak tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek "Burada engelli kardeşlerimiz ile bir arada oluyoruz. Daha öncede engellerimiz ile bir araya geliyorduk. Engelli kardeşlerimiz ile bir günde olsa aileleri ile beraber ev ortamından uzaklaştırıp ve sosyal etkinlikler içerisinde bulundurmak bizi mutlu ediyor. Ailelerde mutlu oluyor. Engellilere yönelik çalışmalarımız var. Kozlu sahil yolunda hayvan figürlerinin olduğu yer vardı. Oradaki hayvan figürleri de forma oldu artık ve işlevini bitirdi. O bölgeyi artık engellilere yönelik sosyal donatı olarak dizayn edip orada kendilerinin oturacağı eğlenecekleri, gezebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri kafe türü bir yer yapacağız. İnşallah yakın zamanda faaliyete geçer. Oraya sahilimize yakışır engellilerimize hitap edecek. Hem arazide geniş bu insanlarımız orada toparlamak istiyoruz. Günlük yaşantılarında uzak orada sosyal etkinliklerimizi yapacağız. Hepimiz bir engelli adayıyız. Bir dakika sonra kimin felç olmayacağı kimin engelli olacağını bilemezsiniz. Gerçekten şefkatimizi onlardan eksik etmememiz gerekir. Onun için ben bütün vatandaşlarımızı ve esnaflarımız engelli kardeşlerime sahip çıkmalarını ve duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, engelliler ile bir araya geldi

Başkan Yılmaz, engelliler ile bir araya geldi

Başkan Yılmaz, engelliler ile bir araya geldi

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