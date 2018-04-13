Başkan Yılmaz, Köroğlu Parkı’nı büyükelçilere tanıttı

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Uluslararası Köroğlu Parkı ile ilgili Ankara’da Türkmenistan ve Özbekistan Türkiye Büyükelçilerini ziyaret ederek, parkla ilgili bilgiler paylaştı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Uluslararası Köroğlu Parkı” ile ilgili büyükelçilik düzeyinde girişimlerde bulunmak üzere gittiği Ankara’da, Türkmenistan Türkiye Büyükelçisi Işankuli Amanlyev ve Özbekistan Türkiye Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev’i elçilik binalarında ziyaret etti. Büyükelçilik ziyaretlerinde, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, İhsan Ağcan ve TÜRSOY temsilcisi Timur Davletov da hazır bulundu.

Uluslararası Köroğlu Parkı masaya yatırıldı

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ziyaretlerde Türkmenistan Büyükelçisi Amanlyev ve Özbekistan Büyükelçisi Agzamkhodjaev’i Uluslararası Köroğlu Parkı konusunda bilgilendirdi.

Parkın görsellerini ve krokisini büyükelçilerle paylaşan Yılmaz, Köroğlu kültürüne sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Alpağut Mahallesi’nde 85 bin metrekare alana inşa edilen parkta Köroğlu heykelinin yanı sıra müze, amfi tiyatro, at gezinti alanı ve tüm Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklarına ait alanların olacağını söyledi.

Kazak Heykeltraş Murat Mansurov imzalı 20 metre yüksekliğindeki Köroğlu heykeli ile kaide ve müze binası için yapım ve inşaat çalışmaların hızla devam ettiğini bildiren Yılmaz, Türkmenistan ve Özbekistan’ı temsil edecek alanların içeriği ve ülkelere dağıtımı konularında Büyükelçiler Amanlyev ve Agzamkhodjaev ile görüş alışverişinde bulundu.