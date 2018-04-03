HABER

Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak” dedi.Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsun - Krasnodar uçuş seferlerinin yeniden başlaması nedeniyle “Krasnodar Samsun Uçuşları Tanıtım Toplantısı” düzenlendi.

Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsun - Krasnodar uçuş seferlerinin yeniden başlaması nedeniyle “Krasnodar Samsun Uçuşları Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Samsun’da bir otelde düzenlenen toplantı, Rusy-Krasnodar’dan gelen 40 kişilik kafilenin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “İnşallah Krasnodar ile olan ikili ilişkilerimiz en iyi şekilde devam edecektir. Burada sizleri misafir etmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek için inanın sözler yeterli olmaz. Sizlerle hep birlikte olacağız inşallah. O zamanlarda da çeşitli ortamlarda çeşitli sohbetler edeceğiz. Bu dostluğun inşa edilmesindeki süreçte emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben öyle inanıyorum ki bundan sonra bizim dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak. Çok daha köklü bir tabana oturmuş diyalog sistemlerimiz başlayacak” diye konuştu.

“Samsun Türkiye’nin Rusya’ya açılan kapısıdır”
Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Birbirimizi tanıdıkça birbirimizi daha çok seveceğimize inanıyorum. Samsun Türkiye’nin Rusya’ya açılan kapısıdır. Misafirlerimiz lütfen bu kapıyı çok iyi kullansınlar” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Krasnodar Belediye Başkanı tarafından iki şehir arasındaki direkt uçuş protokolü imzalandı.
Programa Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da katıldı.

Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok!
Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası! Deizm nedir?

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası! Deizm nedir?

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK görüntüleri paylaştı: Gerçek ortaya çıktı!

TSK görüntüleri paylaştı: Gerçek ortaya çıktı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Giresun'dan kötü haber: Yaralı polisler var

Giresun'dan kötü haber: Yaralı polisler var

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.