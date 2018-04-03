Başkan Yılmaz: “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Krasnodar ile dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Samsun - Krasnodar uçuş seferlerinin yeniden başlaması nedeniyle “Krasnodar Samsun Uçuşları Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Samsun’da bir otelde düzenlenen toplantı, Rusy-Krasnodar’dan gelen 40 kişilik kafilenin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “İnşallah Krasnodar ile olan ikili ilişkilerimiz en iyi şekilde devam edecektir. Burada sizleri misafir etmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek için inanın sözler yeterli olmaz. Sizlerle hep birlikte olacağız inşallah. O zamanlarda da çeşitli ortamlarda çeşitli sohbetler edeceğiz. Bu dostluğun inşa edilmesindeki süreçte emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben öyle inanıyorum ki bundan sonra bizim dostluklarımız büyük bir boyuta ulaşacak. Çok daha köklü bir tabana oturmuş diyalog sistemlerimiz başlayacak” diye konuştu.

“Samsun Türkiye’nin Rusya’ya açılan kapısıdır”

Daha sonra konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Birbirimizi tanıdıkça birbirimizi daha çok seveceğimize inanıyorum. Samsun Türkiye’nin Rusya’ya açılan kapısıdır. Misafirlerimiz lütfen bu kapıyı çok iyi kullansınlar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Krasnodar Belediye Başkanı tarafından iki şehir arasındaki direkt uçuş protokolü imzalandı.

Programa Zonguldak Valisi Ahmet Çınar da katıldı.