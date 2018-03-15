Başkan Yılmaz, okul müdürleri ile bir araya geldi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçede görev yapan okul müdürleri ile bir araya geldi. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ın davetiyle bir restoranda öğlen yemeği programı düzenlendi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, şube müdürleri, Kozlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akif Başdağ ve okul müdürleri katıldı. Okulların taleplerini karşılamak için fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Kerim Yılmaz, “Hepinize davetinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Önümüz yaz okullarımızın etkinlikleri çok oluyor. Yine okullarımızda talepler oluyor. Biz sizlerden bu talepleri alıp sıraya koyup önceliklerine göre okullarımıza destek olmak istiyoruz. Toplantımızın esas amacı budur. Zaman zaman ziyaretler oluyor ama bazı şeyleri sıraya koyup yapamıyoruz. Önceliklere göre neleri yapabilirsek onları konuşalım, hasbıhal edelim dedik. Milli Eğitim Müdürümüzün kanalıyla yapabileceklerimizi belirleriz. Kozlu gerçekten revaçta. En çok nüfusu artan bölgesi olmuşuz. Kozlu’muza hayırlı olsun” diye konuştu. Yılmaz, davetlilere belediyenin ilçedeki çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Gök, badana işçiliği için destek istedi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök ise Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’dan okulların boyanmasında işçilik için destek istedi. Kozlu Belediyesi’nin eğitime bakışının farklı olduğunu ve Başkan Yılmaz’a teşekkürlerini ileten Gök, şöyle dedi:

“Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Okul müdürlerimize başkanımızın böyle bir daveti olduğunu hem istişare anlamında davete icap ettiler. Eğitim kurumları olarak Kozlu’nun tamamına, Kozlu’nun çocuklarına hizmet ediyoruz. Amacımız hedefimiz aynı. Kozlu’yu çok seviyoruz. Daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Başkanımızın da bu anlamda, ‘Kozlu revaçta’ söylemiyle bunu inşallah pekiştireceğiz. Milli Eğitim Müdürü olarak arkadaşlarım adına böyle bir ilçede görev yaptığımız için gurur duyuyoruz. Yerel yönetim olarak belediyemiz olarak Kozlu bölgesinin belediyecilik anlayışı eğitime bakışı gerçekten çok farklı. Bu anlamda belediye başkanımıza özellikle kendisine teşekkür ediyoruz. Son zamanlarda belki belediyemizin sıkıntısı var ama inşallah artarak bu yatırımın desteğin devamını diliyoruz. Ziyaretine gittiğimizde bazı talepleri geri çevirmediğini biliyorum. Belediye başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu yaz geçen okullarımızda boya badana yapmadık. Okullarımızın tamamına yakınının boya badana yapılması gerekiyor. Ödeneği geldi. Belediyelerimiz okullarımızın taleplerini sıraya koyup özellikle badana işçiliği konusunda yardımcı oluyorlar. Diğer belediyeler yaptığına göre bizim belediyemizin zaten yapacağını biliyorum. Yaz aylarında okullarımızın badana işçiliği konusunda yardımcı olursanız bu bizi çok mutlu edecektir. Büyük bir eksikliği de karşılayacaktır.”