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Başkan Yılmaz: Ordu'da sel zararı 164 milyon 761 bin lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen hafta kentteki sel selaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını, 9 köprünün yıkıldığını, 820 noktada heyelan meydana geldiğini, 18 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı.

Başkan Yılmaz: Ordu'da sel zararı 164 milyon 761 bin lira

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen hafta kentteki sel selaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını, 9 köprünün yıkıldığını, 820 noktada heyelan meydana geldiğini, 18 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı. Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma alanında 164 milyon 761 bin TL'lik zarar olduğunu söyledi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen hafta Fatsa, Ünye, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Kentte büyük çapta maddi zarar meydana geldiğini belirten Başkan Yılmaz, selle mücadele kapsamında 365 iş makinesi ve 607 personelin 6 ilçede gece gündüz çalışma yaptığını söyledi. Çaybaşı ilçesinde metrekareye 253, İkizce'de 113, Çamaş'ta 40, Perşembe'de 105, Fatsa'da 63, Ünye'de 60 ve Kumru'da 28.3 kilogram yağış düştüğünü belirten Başkan Yılmaz, şöyle dedi:
"Büyükşehir Belediyemiz, meydana gelmesi muhtemel sel ve su baskınlarına karşı, bir yıl önce, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde risk haritalarıyla risk analizleri oluşturmuş ve yağmur suyu baksları ile derelerde yaptığı çalışmalarla daha büyük bir felaketin önüne geçmiştir. OSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ise sel afetinin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren bölgelerde ekipleriyle çalışmalarını başlatmış olup, su baskınına maruz kalan 455 ev ve iş yerine müdahale edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar sonrası 1 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 9 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 59 mahallede 123 trafoda, hasar ve zararlar meydana gelmiş, 10 bin vatandaşımız etkilenmiştir."
ZARAR 164 MİLYON 761 BİN TL
Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi çalışma alanında sel nedeniyle 164 milyon 761 bin TL'lik zarar meydana geldiğini, bu rakamın artmasının da söz konusu olduğunu, AFAD tarafından il genelindeki zararın tespiti noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Sel afeti ve sonrasında 9 köprü yıkıldı, 830 noktada heyelan oluştu. 161 mahalle yolunda ciddi hasarlar oluştu. 15 bin 246 metre yağmur suyu hattı zarar gördü. 18 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. 98 menfez kullanılmaz hale geldi, 4 bin 4 kilometre yol hasar gördü. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ayrı bir ihale modeliyle tüm köprüler Karayolları tarafından yapılacak" diye konuştu.
Dere ıslahlarıyla ilgili hâlâ karmaşa olduğunu belirten Başkan Yılmaz, Ünye Cevizdere'de, dere kenarındaki binaların hiçbirinde Büyükşehir Belediyesi'nin ve ıslah çalışmasını yapan Devlet Su İşleri'nin de onayı olmadığını sözlerine ekledi.

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Başkan Yılmaz: Ordu'da sel zararı 164 milyon 761 bin liraBaşkan Yılmaz: Ordu'da sel zararı 164 milyon 761 bin liraBaşkan Yılmaz: Ordu'da sel zararı 164 milyon 761 bin liraBaşkan Yılmaz: Ordu'da sel zararı 164 milyon 761 bin lira

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