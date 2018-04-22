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Başkan Yılmaz, peyzaj çalışmalarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz bir takım ziyaretler ve incelemelerde bulundu.Başkan Kerim Yılmaz, ilk olarak Kozlu sahil yolu mevkisindeki alt yapı, duvar, yol genişletme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Yılmaz, peyzaj çalışmalarını inceledi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz bir takım ziyaretler ve incelemelerde bulundu.
Başkan Kerim Yılmaz, ilk olarak Kozlu sahil yolu mevkisindeki alt yapı, duvar, yol genişletme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz, "Kozlu Revaçta" sloganıyla sürdürdükleri hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmaların hızlanması talimatını verdi. Yılmaz, "Alt yapı, duvar ve yol genişletme ile peyzaj çalışmalarımız sürüyor. Kozlu Revaçta sloganıyla çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yılmaz, peyzaj çalışmalarını inceledi

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