Başkan Yılmaz yaş meyve ve sebze esnafını gezdi

Mersin Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, sebze ve meyve hali esnafıyla bir araya gelerek her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

Komisyoncuları ziyaret ederek bol kazançlar temennisinde bulunan Başkan Nebi Yılmaz’a, Çiftçiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Mehmet Ali Acar da eşlik etti.

Esnafın huzurlu olması için Mut Belediyesi olarak her zaman destek vereceklerini belirten Başkan Nebi Yılmaz, Mut’un huzurunu esnafla birlikte sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, “Esnafımızın işlerinin iyi olması ve huzurlu olması bizler için çok önemli. Esnafımız günlük yaşamında ve işlerinin başında. İnşallah birlik beraberliğimiz hep böyle devam eder. Mut Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirterek, esnaf kardeşlerime bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.