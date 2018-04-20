Başkan Yılmaz’dan Cemal Safi’ye son görev

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ünlü söz yazarı Cemal Safi’nin cenaze törenine katılarak Safi ailesinin acısına ortak oldu.
Türkçe’nin söz ustası Samsunlu söz yazarı Cemal Safi Ankara’da toprağa verildi. Orhan Gencebay’ın 40 şarkısının söz yazarı olan usta şair Cemal Safi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’ya giderek Safi ailesinin acısını paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsunumuzun yetiştirdiği, edebiyatımızın büyük şairlerinden, Türkçe’nin söz ustası, gönül insanı Cemal Safi’yi Ankara’da Hakk’a uğurladık. Rabb’im mekanını cennet eylesin. Ailesine ve sevenlerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.
Cemal Safi kılınan cenaze namazının ardından Pursaklar Mezarlığına defnedildi.
AK Parti vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi
Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum