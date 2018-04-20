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Başkan Yılmaz’dan Cemal Safi’ye son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ünlü söz yazarı Cemal Safi’nin cenaze törenine katılarak Safi ailesinin acısına ortak oldu.Türkçe’nin söz ustası Samsunlu söz yazarı Cemal Safi Ankara’da toprağa verildi.

Başkan Yılmaz’dan Cemal Safi’ye son görev

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ünlü söz yazarı Cemal Safi’nin cenaze törenine katılarak Safi ailesinin acısına ortak oldu.
Türkçe’nin söz ustası Samsunlu söz yazarı Cemal Safi Ankara’da toprağa verildi. Orhan Gencebay’ın 40 şarkısının söz yazarı olan usta şair Cemal Safi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’ya giderek Safi ailesinin acısını paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsunumuzun yetiştirdiği, edebiyatımızın büyük şairlerinden, Türkçe’nin söz ustası, gönül insanı Cemal Safi’yi Ankara’da Hakk’a uğurladık. Rabb’im mekanını cennet eylesin. Ailesine ve sevenlerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.
Cemal Safi kılınan cenaze namazının ardından Pursaklar Mezarlığına defnedildi.

Başkan Yılmaz’dan Cemal Safi’ye son görev

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