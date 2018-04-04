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Başkan Yılmaz’dan doğalgaz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçede görev yapancbasın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.Lapseki ilçesinde yer alan TEDES binası toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz ilçe genelinde çalışmaları süren doğalgaz konusunda son günlerde yapılan yorumlara açıklık getirdi.Başkan Yılmaz, "İlçede biz göreve gelmeden önce birçok belediye başkanı arkadaşımız görev yapmış.

Başkan Yılmaz’dan doğalgaz açıklaması

Çanakkale’nin Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ilçede görev yapancbasın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.
Lapseki ilçesinde yer alan TEDES binası toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz ilçe genelinde çalışmaları süren doğalgaz konusunda son günlerde yapılan yorumlara açıklık getirdi.
Başkan Yılmaz, "İlçede biz göreve gelmeden önce birçok belediye başkanı arkadaşımız görev yapmış. İlçemiz için yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, ’Biz dedikodu değil, hizmet üretiyoruz’. Çünkü biz ilçeye hizmet etmeye geldik. Ben belediye başkanı olmadan önce de bu ilçede yaşıyordum. Yarın da Allah ömür verdiği takdirde burada yaşayacağım. Son günlerde her kafadan ayrı ses çıkıyor. Doğal gaz bizim planlarımız dahilinde gitmiş olsaydı 31 Aralık 2017 tarihinde gazı ilçeye vermemiz gerekiyordu. Yani planlar o şekildeydi. Ancak müteahhitten dolayı biraz sıkıntılar yaşandı ve bunun akıbetinde gecikmeler oldu. Biz BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde çalışmanın % 95’i yapılmış. Hiçbir müteahhit % 95’i yapılmış olan işi bırakıp da gitmez herhalde, siz de takdir edersiniz. Elbette ticari hayat bu. Müteahhittin kendine göre sıkıntıları olmuş ve bu yüzden gecikme oldu. Şu an BOTAŞ Genel Müdürlüğü konuya el attı ve çok az yapılacak iş kaldı. % 5’lik bir bölüm kalmış, bu bölümü de tamamlayıp ilçemize doğal gazı verecekler. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Dün hayal bile edemeyenler, bu gün doğal gaz evlere ne zaman verilecek bunun sorusunu soruyorlar bizlere. Bu konuda süre vermek istemiyorum. Çünkü gecikmeler bizden dolayı kaynaklanmıyor. Şirketlerden dolayı ama Allah’ın izniyle Ramazan Bayramına kadar doğal gaz verilir diye düşünüyorum” dedi.

Başkan Yılmaz’dan doğalgaz açıklaması

Başkan Yılmaz’dan doğalgaz açıklaması

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