Zonguldak’ın Kozlu İlçe Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ilçede Yeni doğan bebeklere "Hoş geldin Çantası" uygulaması başlattı.
Kozlu İlçe Belediye Başkanı Kerim Yılmaz ilçede yeni doğan bebeklere "Hoş geldin Çantası" uygulaması başlatarak yeni doğmuş bebeklere "Hoş geldin Çantası" hediye etti.
Belediye Başkan Kerim Yılmaz, başlattığı uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada; "Aile Kur’an her çiftin en büyük mutluluğu bir bebek sahibi olmaktır, bizde sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemizde Yeni doğan bebeklerimize hoş geldin çantası hazırladık. Bu proje ile ailelerimize sağlıklı bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz proje kapsamında yeni doğan bebeklerimizin acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladık. Belediyecilik sadece teknik alanda değil sosyal alanda ve 7/24 Hizmet Anlayışı ile yola çıktık yeni doğan çocuklarımıza ilk olarak Hoş geldin hediyesini veriyoruz. İnsanların hayatlarına dokunarak güzel izler bırakmaya çalışıyoruz" dedi.
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