Başkan Yılmazer’den, Müftü Çelik’e ziyaret

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, İlçe Müftüsü Faruk Çelik’i ziyaret etti.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, ziyaret sırasında belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmazer, “İlçemizde restorasyonlarını yaptığımız camilerimiz tarihi estetik duruşlarıyla ilçede yerlerini almaya devam etmektedirler. Bu noktada tarihi camilerimizi restore ederek çevre düzenlemeleriyle hak ettikleri değere ulaştırılıyorlar aynı zamanda manevi şahsiyetlere de layıkıyla sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah sizlerin de katkılarıyla ortak çalışmalar yürüterek daha iyi işlere birlikte imza atacağız” dedi.

Ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Yılmazer’e teşekkür eden, İlçe Müftüsü Faruk Çelik, İlçe Müftülüğü olarak Sapanca’da yapılan çalışmaları paylaştı. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten İlçe Müftüsü Faruk Çelik, ilçe de bulunan tarihi değerlere sahip çıktığı için teşekkür etti. Müftü Çelik, “İnsana hizmet Allah’a hizmettir anlayışıyla çalışan siz değerli belediye başkanlarımız olduğu sürece bizlere de sizlerin yanında yer alarak destek olmak düşer. Belediyemizin çalışmalarına bizler de destek olup daha güzel bir Sapanca için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Doç. Dr. Yılmazer, Müftü Çelik ziyareti sonrasında Müftülük bünyesinde bulunan kreşi de ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi ve sohbet etti.