HABER

Başkan Yılmazer’den, Müftü Çelik’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Başkan Yılmazer’den, Müftü Çelik’e ziyaret

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, İlçe Müftüsü Faruk Çelik’i ziyaret etti.
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, ziyaret sırasında belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmazer, “İlçemizde restorasyonlarını yaptığımız camilerimiz tarihi estetik duruşlarıyla ilçede yerlerini almaya devam etmektedirler. Bu noktada tarihi camilerimizi restore ederek çevre düzenlemeleriyle hak ettikleri değere ulaştırılıyorlar aynı zamanda manevi şahsiyetlere de layıkıyla sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah sizlerin de katkılarıyla ortak çalışmalar yürüterek daha iyi işlere birlikte imza atacağız” dedi.
Ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Yılmazer’e teşekkür eden, İlçe Müftüsü Faruk Çelik, İlçe Müftülüğü olarak Sapanca’da yapılan çalışmaları paylaştı. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten İlçe Müftüsü Faruk Çelik, ilçe de bulunan tarihi değerlere sahip çıktığı için teşekkür etti. Müftü Çelik, “İnsana hizmet Allah’a hizmettir anlayışıyla çalışan siz değerli belediye başkanlarımız olduğu sürece bizlere de sizlerin yanında yer alarak destek olmak düşer. Belediyemizin çalışmalarına bizler de destek olup daha güzel bir Sapanca için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Doç. Dr. Yılmazer, Müftü Çelik ziyareti sonrasında Müftülük bünyesinde bulunan kreşi de ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi ve sohbet etti.

Başkan Yılmazer’den, Müftü Çelik’e ziyaret

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-GargamelSiyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme! O isim gözaltına alındı

Karlov suikastı soruşturmasında yeni gelişme! O isim gözaltına alındı

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamalar

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamalar

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!

İşte denizlere inecek o 'canavar'

İşte denizlere inecek o 'canavar'

Büyük operasyon başlıyor! Cudi ve Gabar'a giriliyor

Büyük operasyon başlıyor! Cudi ve Gabar'a giriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.