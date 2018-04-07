Başkan Yücel, Mahalle Muhtarları ile Makedonya’da

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Makedonya Kültür Gezisinin ikinci gününde mahalle muhtarları ile birlikte Resneli Niyazi Bey Sarayı’nı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri idadi eğitimini tamamladığı kışlayı ziyaret etti.

75 mahalle muhtarı ile Makedonya’ya dört günlük kültür gezisi düzenleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, programın ikinci gününde Kavadarci Belediye Başkanı Mitko Janchev’i ziyaret etti. Dış İlişkiler Sorumlusu Nurkan Şaşmaz ve beraberindekilerle Başkan Janchev’i makamında ziyaret eden Başkan Yücel, Alanya hakkında bilgi verdi. Karşılıklı iki şehir arasında ekonomi, turizm ve kültürel konular görüşüldü. Toplantının ardından Başkan Yücel, Mitko Janchev’e tablo takdim etti. Dört günlük Kültür Gezisi için Makedonya’da bulunan mahalle muhtarları ikinci günde Resneli Niyazi Bey Sarayını ziyaret ettiler. Tarihi sarayda incelemelerde bulunan muhtarlar daha sonra Manastır (Bitola) şehrinde bulunan kışlayı ziyaret etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri idadi eğitimini tamamladığı kışlada bulunan anı odasında bulunan eserleri ve resimleri inceleyen mahalle muhtarları daha sonra tarihi çarşıyı ziyaret etti. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tarihi kışlada ziyaretin ardından anı odasında bulunan deftere duygularını yazdı. Başkan Yücel ve mahalle muhtarları Cuma namazını Bitola şehrindeki 500 yıllık tarihi İshak Paşa Camii’nde kıldılar.