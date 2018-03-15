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Başkan Yüksel: "Çanakkale tarihimizin en hüzünlü zaferidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çanakkale tarihimizin en hüzünlü zaferidir.

Başkan Yüksel: "Çanakkale tarihimizin en hüzünlü zaferidir"

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çanakkale tarihimizin en hüzünlü zaferidir. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekun direnişin gerçek bir destanıdır" dedi.
Başkan Yüksel, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Yüksel mesajında, "Çanakkale tarihimizin en hüzünlü zaferidir. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekun direnişin gerçek bir destanıdır. Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahla değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir" ifadelerine yer verdi.
"Tarihimizdeki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri vardır" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "250 bin insanımızın şehadet mertebesine ulaştığı Çanakkale’de her yaştan insanımız gönüllü olarak savaşmış, vatanın her bir ferdi kendisine yönelen akına el birliğiyle dur demesini bilmiştir. Hepimiz tarafından bilindiği gibi Çanakkale Savaşları, başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada mevcut başka milletler tarafından bile unutulamayan muharebe özelliği göstermiştir. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

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