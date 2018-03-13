Başkan Yüksel Gündüz Bakımevi Projesi’ni başlattı

Eğitim öğretim çalışmalarına her daim destek veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2 yeni Gündüz Bakımevi Projesi’nin Ergenelilerin hizmetine sunulacağını müjdeledi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yapımı süren Gündüz Bakımevi inşaatı hızla yükselirken, Ulaş Mahallesi’nde planlanan Gündüz Bakımevi’nin proje ve maliyet çalışmalarının devam ettiği ve 2018 yılı içerisinde uygulama işi ihalesine çıkılacağı belirtildi.

"Sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz için çalışıyoruz"

Yeşiltepe Mahallesi’nde devam eden Gündüz Bakımevi Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yeşiltepe Mahallesi’nde yapılması planlanan Gündüz Bakımevi uygulama işinin 2018 yılının ekim ayında bitirilmesi planlanıyor. Bin 508 metrekare alan içerisinde 500 metrekare zemin oturumuna sahip toplamda 900 metrekare kapalı ve 750 metrekare açık alana sahip olan 100 çocuk kapasiteli bakımevi beş oyun odası, iki uyku odası, iki etkinlik atölyesi ile sosyal alanlar, drama atölyesi ve yemekhaneden oluşmaktadır" dedi.

Başkan Yüksel, "Amacımız çalışan aileler çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir çatı ararlar. Kreşlerimizin varlığı ve yapım amacı da bu çalışmalarımızın bir parçasıdır. Velimeşe Belediye Başkanlığı görevimde de kreş projesini hayata geçirip Milli Eğitim Müdürlüğüne teslimini gerçekleştirdik. Önemsediğim konuların başında geleceğimizin mimarları çocuklarımız yer almaktadır. Bu alanda sürdürdüğüm çalışmalarım her daim devam edecektir. Ergenemizi güzelleştiren, halkımızın yaşam kalitesini arttıran projelerimizi birlik ve beraberliğimiz güçlendiren sosyal ve kültürel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yürüdüğümüz kaldırımlardan, çocuklarımızın okulundan, asfalt çalışmalarından muhtaç vatandaşlarımıza, sağlık hizmetinden muhtarlık binasına kadar her yerde belediyemizin katkısı ve hizmeti vardır. Çünkü biz çalışmalarımızı hep insan odaklı, hizmet odaklı düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.