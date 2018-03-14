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Başkan Yüksel sağlık çalışanlarını unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.Sağlıklı yaşam insan hayatının vazgeçemeyeceği temel haktır diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu anlamda tüm sağlık çalışanları insanların yaşam kalitesini yükseltmede bunun yanı sıra sağlıklı yaşamın sıkıntıya düştüğü anda hastaları sağlığına kavuşturmak adına kutsal bir görev üstlenmişlerdir.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.
Sağlıklı yaşam insan hayatının vazgeçemeyeceği temel haktır diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu anlamda tüm sağlık çalışanları insanların yaşam kalitesini yükseltmede bunun yanı sıra sağlıklı yaşamın sıkıntıya düştüğü anda hastaları sağlığına kavuşturmak adına kutsal bir görev üstlenmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ sözüyle sağlık kurumlarına verdiği güven ve takdir kanıtlanmıştır. Bizlerde bu anlayışla kutsal görevi üstelenen hayatını insanlığın hizmetine adayan, sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.
Yüksel, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her daim yanında olarak ilçemiz genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamak adına hayata geçirdiğimiz Evde Bakım ve Sağlık Hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde devam eden Sağlık Hizmetleri çalışmalarımız vatandaşlarımızdan da memnuniyetle karşılanmasından dolayı mutluyuz” açıklamasında bulundu.

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