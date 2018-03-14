Başkan Yüksel sağlık çalışanlarını unutmadı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.
Sağlıklı yaşam insan hayatının vazgeçemeyeceği temel haktır diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu anlamda tüm sağlık çalışanları insanların yaşam kalitesini yükseltmede bunun yanı sıra sağlıklı yaşamın sıkıntıya düştüğü anda hastaları sağlığına kavuşturmak adına kutsal bir görev üstlenmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz’ sözüyle sağlık kurumlarına verdiği güven ve takdir kanıtlanmıştır. Bizlerde bu anlayışla kutsal görevi üstelenen hayatını insanlığın hizmetine adayan, sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.
Yüksel, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her daim yanında olarak ilçemiz genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamak adına hayata geçirdiğimiz Evde Bakım ve Sağlık Hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde devam eden Sağlık Hizmetleri çalışmalarımız vatandaşlarımızdan da memnuniyetle karşılanmasından dolayı mutluyuz” açıklamasında bulundu.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
İstiklal Marşı değişiyor mu? Erdoğan'ın sözlerine Akşener'den tepki
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Helin'in katili gülmeye başlayınca, acılı baba dayanamadı
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!
Bu halinden eser kalmadı! Victoria's Secret modeli isyan etti
Flaşlar patladı, gerçekler ortaya çıktı!
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum