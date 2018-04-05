Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaptığı açıklamada, "2018 çok verimli geçecek" ifadelerine yer verdi. Çaylı, 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar yoğun bir tempoda çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

2018 yılında gerçekleştirmeyi tasarladığı hizmetlerin sarf malzemelerinin temin edilip depolandığını dile getiren Belediye Başkanı Zeki Çaylı, asfalt sezonunda 10 bin ton asfalt dökeceklerini söyledi. Çaylı, şöyle devam etti:

"Güzel Yenicemizin, kadirşinas ve muhterem insanları, sevgili dostlar, sizlerden aldığımız yetkiyi güzel noktalarda taşıyarak, ilçemizi yaşanabilir modern şehirler seviyesine taşıdık. Saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetleri, ’Herşey Yenice için’ anlayışı ile gerçekleştirdik. Biz, her zaman söylediğimiz gibi bu ilçenin güzel insanları için ne yapsak azdır. Biz, halkımızın hizmetinde olduk ve yeni hizmet döneminde de olmayı arzuluyoruz. Bu düşüncemizin mihenk noktası da insanlarımızın memnuniyetidir. 2018 yılı içinde başta asfalt olmak üzere , parkeleme, duvar, kanalizasyon hattı döşeme, tretuvar betonlarını tamamlama, yol, su gibi hizmetlerin gerçekleşmesinde doruk noktaya ulaşacağız. Sosyal sorumluluk projelerinde üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Asfalt için mucur, emc 30, fuel oil hazır. Çimentomuz, demirimiz, su malzemelerimiz depolarımızda. İhalelerimizi tamamladık , malzemelerimizi teslim aldık. Bu yıl içinde tüm mahallelerimizde eksik gördüğümüz hizmetleri tamamlayacağız. Yapacağımız hizmetlerin programlamasını çalışma arkadaşlarımız ile yaptık.

Yenice insanımız bizlere yetki verirken büyük bir sorumluluğu üstlendiğimizin bilinci ile yola çıktık. Şükürler olsun ki, geride kalan 9 yılda halkımızın da sürekli katlanan desteği ile inanılmayacak kadar güzel işler yaptık.

14 Nisan 2018 Cumartesi günü açılışını yapmayı planladığımız Ihlamur Teras Projemiz ile ilçemizin turizm noktasında iddialı olduğunu da göstermiş olacağız. İnanıyorum ki, Yenice kısa zamanda yerli ve yabancı turistlerin, doğa severlerin, oksijeni ciğerlerine çekmek isteyenlerin uğrak noktası olacaktır. Durmadan çalışacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Biz, gücümüzü milletimizden alıyor ve hizmet üretiyoruz. 2019 yılında yapılacak seçimlerde yeni ufuklara yelken açacak ve başkalarının ancak hayal edebileceği dev projelerle siz değerli halkımızın karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Yüce Allah’ımıza, siz saygıdeğer insanlarımıza bize hizmet etmeyi nasip ettiği için her zaman şükrediyoruz. Bu düşüncelerle bir kez daha siz saygıdeğer halkımıza saygılarımı sunuyor, katlanarak artan desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum."