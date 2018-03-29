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Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:47 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, göreve geldiği günden bugüne kadarki yapılan hizmetleri değerlendirdi.Sakarya’da bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SATSO Meclis Başkanı Akgün Altuğ, MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun, Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses, ilçe belediye başkanları, AK Parti Eski İl Başkanı Davut Terzioğlu, Ahmet Gürsoy, Zeki Çelebi, Süleyman Baş ve daha birçok siyasetçi, Muhtarlar Dernek Başkanları, Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman, STK ve dernek temsilcileri, Orhan Kocabıyık, Tolga Ballık, Akif Köse ve Talip Kuriş başta olmak üzere iş dünyasından birçok isim, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, göreve geldiği günden bugüne kadarki yapılan hizmetleri değerlendirdi.
Sakarya’da bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SATSO Meclis Başkanı Akgün Altuğ, MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun, Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses, ilçe belediye başkanları, AK Parti Eski İl Başkanı Davut Terzioğlu, Ahmet Gürsoy, Zeki Çelebi, Süleyman Baş ve daha birçok siyasetçi, Muhtarlar Dernek Başkanları, Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman, STK ve dernek temsilcileri, Orhan Kocabıyık, Tolga Ballık, Akif Köse ve Talip Kuriş başta olmak üzere iş dünyasından birçok isim, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı. Program, 9 yıllık hizmetlerin video gösterimiyle başladı.

"Geleceğin Sakaryası’nı inşa ediyoruz"
Dokuz yıl önce 28 Mart tarihinde göreve geldiğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Göreve başladığımızda, ilk olarak yaptığımız şey, sağlam bir ekip oluşturmak oldu. Bu amaçla insan kaynakları alanında bazı yenilikleri hayata geçirdik. Genç, dinamik, üretken, yetkin, zamanın ruhunu okuyan bir ekip oluşturarak işe başladık. Mevcut durumu, sorunları, ihtiyaçları ve talepleri tespit etmek için, ciddi saha ve anket çalışmaları gerçekleştirdik. Şehrin ihtiyaçları ile mali durumumuzu dengeleyerek, hizmetleri önceliklerine göre sınıflandırdık. İşlerimizi Biz “Sakarya’nın geleceğini” ve “geleceğin Sakarya’sını” inşa ediyoruz bilinciyle gerçekleştirdik. Yaptığımız tüm çalışmaları, bu bilinçle, bir bütünlük içinde yürütmeye gayret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız en önemli çalışmalar, şehrin sadece bugününe değil, geleceğine de yön verecek olan planları hayata geçirmek oldu" dedi

"Altyapı planlarımızı hazırladık"
Alt yapı planlarının hazırladıklarını belirten Başkan Zeki Toçoğlu, "İmar Planlarını, Ulaşım Master Planını ve Altyapı Planlarımızı hazırladık. Hazırlanan plana uygun davranmak, bazı riskleri almayı gerektirse de gelecek nesillere, güvenli, huzurlu, yaşanabilir bir şehir bırakmak için planlara sadık kaldık. Bu planlara sadık kalarak hareket edildiğinde ortaya nasıl bir şehir çıktığını hepimiz görüyoruz. Sakarya’nın bu yönü artık ulusal basının da dikkatini çekmeye başladı. Sakarya’ya gelen gazeteciler, şehirdeki yatay mimariyi gördüklerinde, hayranlıklarını dile getiriyorlar. Bu bizim için, Sakaryamız için gurur vesilesi. Şehirler için önemli konulardan birisi de şehir güvenliğidir. Şehir güvenliğinin başında bina güvenliği gelmektedir. Büyükşehir olarak depreme en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sağlam ve az katlı binaların yanı sıra, ani bir depreme hazırlık için AKOM’u şehre kazandırdık. Deprem anında su kesintisi yaşanmaması için, çelik isale hatları inşa ettik. Az katlı, yatay mimariyle, hem depreme en büyük hazırlığı yapmış olduk, hem de estetik olarak çok farklı bir şehrin ortaya çıkmasını sağladık” diye konuştu.

"Altyapıya 1,3 milyar"
Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “9 yılda SASKİ olarak, 1,3 milyar, eski parayla söylersek 1,5 katrilyona yakın altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Sapanca Gölü’ne alternatif yeni su kaynakları oluşturarak, su kaynaklarımızı koruma altına aldık. Ve Sakarya’nın 60-70 yıllık su ve altyapı ihtiyacını karşılayacak çalışmaları hayata geçirdik. Yaptığımız kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisleriyle, Sakarya Nehri’ni, Karadeniz’i ve Sapanca Gölü’nü koruduk. Her yıl, on binlerce insan, kanalizasyonun aktığı Karasu’da, Kocaali’de denize giriyordu. Şimdi, çok şükür Karasu sahillerinde mavi bayrak dalgalanıyor. 6 bin 214 kilometre içmesuyu çalışmasını hayata geçirerek, kayıp kaçak oranını yüzde 75’ten, 15’lere indirdik" şeklinde konuştu.

"Modern ulaşım sistemlerini hayata geçirdik"
Ulaşım ve yeni duble yol çalışmalarına da hız verdiklerini belirten Toğçoğlu, "Modern ulaşım sistemlerini hayata geçirdik. Şehrimizin dört bir yanında 20 yeni köprü inşa ettik. Katlı kavşaklar, duble yollar, yeni otobüsler, bulvarlar, bisiklet yolları, dönel kavşaklar ve dokuz yılda 3 milyon ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Şehrin rüya projesi Sakaryapark’ı kullanıma sunduk. Uzunçarşı’da tarihi bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İtfaiye teşkilatımızı modern bir yapıya dönüştürdük. İlçelerimize yeni merkezler kazandırdık. Sosyal Gelişim Merkezleri inşa ettik. İlçelerimizi sentetik sahalarla buluşturduk. Ekrem Karaberberler Altyapı Tesislerini açtık. Ziya Taşkent Konser Salonu, Ofis Sanat Merkezi, Sakarya Sanat Galerisi, Faik Baysal Kütüphanesini hizmete sunduk. Yeni Hal Kompleksi, Kocaali Sosyal Tesisleri, Hendek Yeni Yaşam Merkezi tamamlanıyor. Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adasında çalışmalar devam ediyor. 9 yılda 3 milyarlık yatırım gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaları dokuz yılda hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

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Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi
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Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi
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Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi
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Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi
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Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi
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Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi
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Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi
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