Başkan Zeki Toçoğlu 9 yılı değerlendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, göreve geldiği günden bugüne kadarki yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Sakarya’da bulunan bir otelde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SATSO Meclis Başkanı Akgün Altuğ, MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun, Sakaryaspor Başkanı İsmail Gürses, ilçe belediye başkanları, AK Parti Eski İl Başkanı Davut Terzioğlu, Ahmet Gürsoy, Zeki Çelebi, Süleyman Baş ve daha birçok siyasetçi, Muhtarlar Dernek Başkanları, Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman, STK ve dernek temsilcileri, Orhan Kocabıyık, Tolga Ballık, Akif Köse ve Talip Kuriş başta olmak üzere iş dünyasından birçok isim, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı. Program, 9 yıllık hizmetlerin video gösterimiyle başladı.

"Geleceğin Sakaryası’nı inşa ediyoruz"

Dokuz yıl önce 28 Mart tarihinde göreve geldiğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Göreve başladığımızda, ilk olarak yaptığımız şey, sağlam bir ekip oluşturmak oldu. Bu amaçla insan kaynakları alanında bazı yenilikleri hayata geçirdik. Genç, dinamik, üretken, yetkin, zamanın ruhunu okuyan bir ekip oluşturarak işe başladık. Mevcut durumu, sorunları, ihtiyaçları ve talepleri tespit etmek için, ciddi saha ve anket çalışmaları gerçekleştirdik. Şehrin ihtiyaçları ile mali durumumuzu dengeleyerek, hizmetleri önceliklerine göre sınıflandırdık. İşlerimizi Biz “Sakarya’nın geleceğini” ve “geleceğin Sakarya’sını” inşa ediyoruz bilinciyle gerçekleştirdik. Yaptığımız tüm çalışmaları, bu bilinçle, bir bütünlük içinde yürütmeye gayret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak, yaptığımız en önemli çalışmalar, şehrin sadece bugününe değil, geleceğine de yön verecek olan planları hayata geçirmek oldu" dedi