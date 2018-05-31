HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başkandan, kesilen ağaca ağlayan Doruk'a 'ağaç dikme' sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, okul yolu üzerindeki ağacın kesildiğini görünce ağlayan Doruk Tuzcu (8) ile görüşen Belediye Başkanı Dursun Ay onun adına ağaç dikme sözü verdi.

Başkandan, kesilen ağaca ağlayan Doruk'a 'ağaç dikme' sözü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, okul yolu üzerindeki ağacın kesildiğini görünce ağlayan Doruk Tuzcu (8) ile görüşen Belediye Başkanı Dursun Ay onun adına ağaç dikme sözü verdi.
Düzce'de özel bir okulda eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Doruk Tuzcu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi yanındaki ağacın kesildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı. Ağacın köküne kapanan çocuk ağlarken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Doruk'un duygularına sosyal medya kullanıcıları da ortak oldu. Görüntüleri izleyen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Doruk Tuzcu ve babası Emrah Tuzcu ile kesilen ağacın yanında buluştu. Başkan Dursun Ay, Doruk'a onun adına bir ağaç dikileceği sözü verdi. Doruk Tuzcu, ağacın kesilmesi nedeniyle çok fazla üzüntü duyduğunu belirtti.
Baba Emrah Tuzcu, Doruk gibi çocukların çoğalmasını isteyerek, "Biz böyle bir evlada sahip olduğumuzdan dolayı Allah'a şükür ediyoruz. İyi ki böyle bir evlada sahibim. Annesi ile okuldan gelirken ağacın kesildiğini görüyor. Bizim oğlan durmadan karşıya geçiyor ve ağaca sarılıyor. Annesi peşinden gelip cep telefonu ile çekiyor. Biz bu videoyu paylaşırken şunun ön plana çıkmasını istedik; herkesin Doruk gibi bir kalbi olmasını istedik. Ağaçların kuruduktan sonra kesilmesi gerekiyor, ancak yerine ağaç dikilmesi de gerekiyor. Böyle bir evlada sahip olduğum için herkesin görmesini istedik. Video çok paylaşılınca haber oldu. Burada bir art niyet gütmüyoruz. Kurumlar ağaç kesiyor ya da başka bir amacımız yoktu. Bizim amacımız doğa sevgisini aşılamaktı. Doruk gibi çocukların ve nesillerin çoğalmasını umuyorum" dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise "Ben görüntüleri izledim. Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü dalları çok kuruduğu ve döküldüğü için, çevreye zarar verdiği için kesmişler. Evladımız görmüş ve üzülmüş. Ben de kendisi ile görüşmek istedim. Biz evladımızın adına, onun adına ağaç dikelim istiyoruz. Kendisi duyarlı. Şu anda çok büyük bir park yapıyoruz. Sürekli ağaç dikiyoruz. Her tarafı yeşillik ve ağaçlık bir ilde yaşıyoruz. Ağaç kesmiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Başkandan, kesilen ağaca ağlayan Doruk'a 'ağaç dikme' sözüBaşkandan, kesilen ağaca ağlayan Doruk'a 'ağaç dikme' sözüBaşkandan, kesilen ağaca ağlayan Doruk'a 'ağaç dikme' sözüBaşkandan, kesilen ağaca ağlayan Doruk'a 'ağaç dikme' sözü

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Otelciler, kimlik bildirimi ve güvenlik konusunda bilgilendirildiOtelciler, kimlik bildirimi ve güvenlik konusunda bilgilendirildi
Sağanak, Sivas'ta hayatı felç ettiSağanak, Sivas'ta hayatı felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Barış Coşkun ve Hıdır Doğru öldürüldü

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Barış Coşkun ve Hıdır Doğru öldürüldü

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Şükrü Boydak'ın FETÖ sanığı kızı Elif Bozdağ'a 6 yıl hapis

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Van merkezli PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

Taksim’de Gezi Parkı boşaltıldı, yollar kapatıldı

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

LGS öncesi beslenmeye dikkat! Sınav steresine karşı önlemler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.