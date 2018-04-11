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Başkan’dan ’Şifa zehir olmasın’ kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Ali Güral Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.Kütahya Ali Güral Lisesi ile Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde ’Şifa zehir olmasın’ projesi kapsamında Ali Güral Lisesi Müdürü İsmail Baş, Kimya öğretmeni Zehra Taşçıoğlu, Bilgisayar öğretmeni Ersin İlaslan ile projede yer alan öğrenciler Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdiler.Ali Güral Lisesi Müdürü İsmail Baş, proje grubu öğrencilerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir doktor tarafından doğru ilaç kullanımı konusunda eğitildiğini, 8 okulda da konuya ilişkin seminerler düzenleneceğini söyledi.Ali Güral Lisesi Kimya öğretmeni Zehra Taşçıoğlu, "Şifa zehir olmasın projesi ile ilgili sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından birisi temiz bir çevreye sahip olmaktır.

Başkan’dan ’Şifa zehir olmasın’ kampanyasına destek

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Ali Güral Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.
Kütahya Ali Güral Lisesi ile Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde ’Şifa zehir olmasın’ projesi kapsamında Ali Güral Lisesi Müdürü İsmail Baş, Kimya öğretmeni Zehra Taşçıoğlu, Bilgisayar öğretmeni Ersin İlaslan ile projede yer alan öğrenciler Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdiler.
Ali Güral Lisesi Müdürü İsmail Baş, proje grubu öğrencilerinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir doktor tarafından doğru ilaç kullanımı konusunda eğitildiğini, 8 okulda da konuya ilişkin seminerler düzenleneceğini söyledi.
Ali Güral Lisesi Kimya öğretmeni Zehra Taşçıoğlu, "Şifa zehir olmasın projesi ile ilgili sağlıklı yaşamın en önemli şartlarından birisi temiz bir çevreye sahip olmaktır. ’Şifa Zehir Olmasın’ projesi ile çevre kirliliği oluşturan en tehlikeli atıklardan birisi olan farmakolojik atıkların toplanması konusunda yapılacak katılımcı bir çalışmadır. Bu proje ile hedefimiz öğrencilerimizde çevre bilincini, duyarlılığını ve çevreyi kirleten unsurlara karşı sorumluluk geliştirmek" diye konuştu.
’Şifa zehir olmasın’ projesine her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Kamil Saraçoğlu, "Çevrenin korunmasına yönelik yapılacak her faaliyet, atılacak her adım insanlık için yapılmış olacaktır. Sağlıklı bir toplum oluşturulmasının ancak çevre sorunlarının çözülmesiyle mümkün olacağı, bugün dünyada kabul görmüş bir gerçektir. Son yıllarda ülkemiz ve şehrimizde yapılan, geri dönüşüm çalışmaları sayesinde, hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de dünyanın atıklardan zarar görmesini engellemek için çeşitli geri dönüşüm çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Kütahya Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ve evlatlarımıza çevre bilincini, çevre duyarlılığını yaygınlaştırmak amacıyla başlatmış olduğunuz ’Şifa zehir olmasın’ projesini destekliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

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