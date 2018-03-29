Başkanı Şahiner belediye çalışmalarını anlattı

Sungurlu Belediyesinin ‘Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ anlayışıyla düzenlediği toplantıların beşincisi mesire kafede gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen ve birim müdürleri katıldı.
Yaşanan problemlerin konuşulduğu kahvaltıda, bu problemlerin birlikte çözümü için fikir alışverişinde bulunuldu.
Programdan memnun ayrılan esnaflar Belediye Başkanı Şahiner’e çalışmalarında dolayı teşekkür ederken çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundular.
Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner, “Sungurlumuz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.
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