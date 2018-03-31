Başkanı Sözlü: “Sulama birlikleri çiftçinin elinden alınmamalı”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, son günlerde çiftçinin en önemli gündem maddesini oluşturan sulama birliklerinin belediyelere devri ya da özelleştirilmesi gibi alternatiflerle ilgili çalışmalar konusunda görüşlerini dile getirirken “Sulama birlikleri çiftçinin elinden alınmamalı” dedi.

Başkan Sözlü, Adana Çiftçiler Birliği’nin Genel Kurulu’nda çiftçilere hitaben yaptığı konuşmada, belediye başkanlığında 20. yıla girdiğini vurgulayarak, belediye başkanlığı öncesinde DSİ’de mühendis olarak çalışırken sulama birliklerinin çalışmasının içinde olduğunu, o dönemlerden bugüne birliklerin zamanla önemli mesafe alıp ayaklarının üzerinde duracak hale geldiğini bildirdi.

Sözlü, “Bugün sayıları 378’i bulan sulama birliklerinin bir bölümü iyi yönetilmiyor diye birliklerin tamamının devre dışı bırakılması son derece yanlış olur. Ben Çukurova’nın sulama birliklerinin iyi idare edilmeyenlere kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle yapmak yerine görevini iyi yapan birlikler işine devam etmeli, iyi yönetilmeyenler de disipline edilmeli” şeklinde konuştu.

Sulama birliklerinin özelleştirme mantığıyla çiftçilerden alınıp ticari bir zihniyete teslim edilmesinin de doğru olmayacağını vurgulayan Sözlü, “Sulama suyu, metreküplerle, vanayla bizim belediyenin evdeki içme suyu gibi ölçülebilecek küçük miktarlar değildir. Bu şekilde yapılırsa çiftçi suni maliyetlerle uğraşmak zorunda kalır. Suni maliyetler Türk sanayicisi ve çiftçisinin kamburudur. Bu kamburu çiftçiye de yüklemeyelim” diye konuştu.

Avrupa örneği

Başkan Sözlü, Avrupalının mazota ödediği paranın üç katını Türk çiftçisinin ödediğini belirterek, “Yani biz onlardan daha fazla mazot yakmıyoruz; fakat onlardan daha fazla mazota para ödüyoruz. Tekstilde Hindistan, Pakistan, Özbekistan ve Çin’in bir iki sentlik elektrik maliyetine yapılan üretimi bizdeki sanayiciler dört beş katı daha fazla bedel ödüyor. Türkiye’de üretim zor. Buna rağmen çiftçiler inadına üretim noktasında varlıklarını sürdürüyor. Şimdi bu maliyetlerin üzerine sulama birliklerini özelleştirerek suda oluşacak maliyetleri eklersek sorun içinden çıkılmaz hale gelir” ifadelerini kullandı.

Başkan Sözlü’nün sulama birliklerinin işleyişi ile ilgili tespitleri toplantıya katılan çiftçiler tarafından alkışlarla karşılandı.