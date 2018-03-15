Başkanın kayınpederi, bulduğu bin 500 TL’yi sahibine teslim etti

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un kayınpederi, bulduğu bin 500 TL’yi belediye görevlileri aracılığıyla sahibine teslim etti.

Çarşı içinde yerde bir miktar para bulan 84 yaşındaki Bahattin Turan, düşürülen paranın kime ait olduğunu çevredeki vatandaşlara sordu. Araştırmalarından sonuç alamayan Turan, düşürülen parayı Adilcevaz Belediyesi Zabıta Amirliğine götürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda paranın, dün bin 500 TL’sinin kaybolduğunu zabıtaya bildiren Turan Zeybek’e ait olduğu tespit edildi. İlçede kasapçılık yapan Turan Zeybek, zabıta amirliğine çağrılarak kaybettiği parası teslim edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Bahattin Turan, yaptığının bir insanlık vazifesi olduğunu belirterek, “Dün çarşıda yerde bir miktar para olduğunu gördüm ve parayı bulunduğu yerden aldım. Çevremdeki vatandaşlara sorarak paranın sahibini bulmaya çalıştım, fakat araştırmalarımdan bir sonuç elde edemedim. Bu nedenle bulduğum parayı bugün zabıta amirliğine getirdim. Yapılan inceleme sonucunda kaybolan paranın ilçemizde esnaflık yapan Turan Zeybek’e ait olduğu tespit edildi ve bulunan parayı sahibine teslim ettik. Bu zamana kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi. Bundan sonra da Rabbim bizlere haram lokma nasip etmesin. Paranın sahibinin bulunmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

Parasını kaybeden Turan Zeybek ise, yapılan davranışın kendisini çok etkilediğini ifade ederek, “Dün çarşıda üzerimde bulunan bin 500 TL’yi düşürdüğümü, iş yerine gittiğimde fark ettim. Yaptığım araştırma ve aramalarıma rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadım ve durumu zabıta amirliğine bildirdim. Kaybettiğim paradan umudumu kestiğimi düşünürken, belediyeden beni aradılar. Belediyeye geldiğimde kaybettiğim paramın bulunduğu bilgisini aldım ve çok şaşırdım. Ben bugün insanlığın ölmediğini, bu değerli ağabeyimizin yapmış olduğu hareketle bir kez daha öğrenmiş oldum. Allah kendisinden razı olsun. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Böyle insanlar her zaman var olsun” diye konuştu.

Kaybedilen parayı bulup sahibine teslim eden Bahattin Turan’ın, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un kayınpederi olduğu öğrenildi.