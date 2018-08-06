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Başkanın paylaşımı başpehlivanları kızdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin'in boğa güreşi izlerken sosyal medya hesabından yaptığı, "Tribünde seyircinin içi rahat çünkü burada hiç şike yok" paylaşımı, başpehlivanları kızdırdı.

Başkanın paylaşımı başpehlivanları kızdırdı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin'in boğa güreşi izlerken sosyal medya hesabından yaptığı, "Tribünde seyircinin içi rahat çünkü burada hiç şike yok" paylaşımı, başpehlivanları kızdırdı. Aralarında Kırkpınar'ın son başpehlivanı Orhan Okulu'nun da bulunduğu pehlivanlar, başkanın özür dilememesi halinde Elmalı'daki tarihi güreşlerde kol bağlamayacaklarını söyledi. Başkan Öztekin ise yanlış anlaşıldığını belirterek, "Genel manada paylaşım yaptım" dedi.
Elmalı Belediye Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin, Kumluca ilçesinde dün düzenlenen boğa güreşini izlerken, sosyal medya hesabında "Boğalar meydanda güreşiyor, tribünde seyircinin içi rahat çünkü burada hiç şike yok" paylaşımında bulundu. Başkan Öztekin'in bu paylaşımı, 657'nci Kırkpınar Güreşler Başpehlivanı Orhan Okulu ile diğer başpehlivanların ve bazı güreş severlerin tepkisine neden oldu.
'KOL BAĞLAMAYACAĞIZ'
Kırkpınar'ın son başpehlivanı Orhan Okulu, başkanın özür dilememesi halinde Elmalı güreşlerine katılmayacaklarını söyledi. Okulu, "Özür gelmezse kol bağlamayacağız" dedi. Okulu, Ali Gürbüz, Recep Kara ve İsmail Balaban gibi birçok pehlivanın aynı fikirde olduğunu söyledi.
'NİYE DİĞER SPORCULAR ALINMIYOR'
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, paylaşımının yanlış anlaşıldığını söyledi. Dünyanın her yerinde insanın içinde olduğu bazı spor dallarında birtakım sıkıntılar olabildiğini belirten Öztekin, "Kumluca'da hayvanların güreşi bana çok enteresan geldi. Uzun süre sahiplerinin hayvanları ayıramadığı anlar oldu. Ben de o heyecanla genel manada paylaşım yaptım. Başpehlivanların buna alınmasına üzüldüm, hoşuma da gitmedi. Niye bir futbolcu, voleybolcu buna alınmadı da güreşçiler alındı? Belki de Elmalı Belediye Başkanı olduğum içindir. Çok büyütülecek bir şey yok" dedi.
'ALINGANLIKLARI BENİ ÜZDÜ'
Özür dileyecek bir durum olmadığını belirten Öztekin, "Başpehlivanlara hitaben bir yazı yazmadım. Dünyada insanın olduğu spor dallarında sıkıntı olabiliyor ama hayvanın olduğu yerde sıkıntı olmaz. Olmayacağını esprili, hicivli bir dille anlatmak istedim. Alınganlık yapanlar beni de üzdü. Alınganlık yapmaya gerek yok, bu alınganlıklar toplumda farklı bir duruma yol açabilir" diye konuştu.
KIRKPINAR'DAN DAHA ESKİ
Elmalı'da bu yıl 666'ncısı düzenlenecek yağlı güreşler, Türk tarihinin en eski güreşi olarak biliniyor. Tarihi Kırkpınar'dan da eskiye dayanan Elmalı'da güreşlere, her yıl çok sayıda başpehlivan katılıyor. Elmalı güreşlerinin, bu yıl 8-10 Eylül tarihlerinde yapılması planlanıyor.

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