Başkanlar Aydın’nın jeotermal geleceğini konuştu

Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kuşadası’nda yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar İhsaniye, Diyarbakır Çermik ve Ağrı belediyelerinin birliğe üye olma talepleri görüşülerek kabul edildi.

SealightResortHotel’de Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci başkanlığında düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile birlikte birliğe üye diğer belediyelerin başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantı açılışında konuşan Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye’nin en önemli konularından birinin enerji olduğunu belirterek enerjinin doğru kullanımında yerel yönetimlere büyük iş düştüğünü ifade etti. Bahçeci, Birlik olarak jeotermal kaynaklı kentlere teknik destek ve eğitimler sağladıklarını belirterek jeotermal kaynakların milli bir servet olduğunun altını çizdi. Bahçeci “Biz Birlik olarak jeotermal kaynakların doğru kullanılması için çalışıyoruz. Bu toplantıyı Kuşadası’nda yapmamızın en önemli sebebi Aydın’da var olan jeotermal kaynaklar. Aydın, Türkiye ve Avrupa’nın en önemli jeotermal kaynaklarına sahip. Meclis toplantımızın ardından gerçekleştireceğimiz panelde bu kaynakların nasıl doğru şekilde kullanılacağını görüşeceğiz. Ben bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Kuşadası Belediyesi ve Sayın Başkanı Özer Kayalı’ya sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Toplantıda üyelere 2018 yılının ilk dört ayının gelir gider tabloları sunularak taşeron sistemden geçişlerle ilgili personel çalıştırılmak üzere kurulan şirkete ödenek aktırılması konusu görüşüldü.

Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ardından “Başkanlar Aydın’ın Jeotermal Geleceğini Konuşuyor” başlıklı bir panel düzenlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Jeotermal Kaynaklar Uzmanı Mehmet Toros Özbek ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna’nın konuşmacı olarak yer aldığı panele Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte birliğe üye diğer belediyelerin başkanları ve temsilcileri katıldı. Oturum başkanlığını Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin yaptığı panelde ilk konuşmayı yapan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Parlaktuna, jeotermalin doğanın insanoğluna sunduğu önemli bir kaynak olduğunu belirterek doğru kullanılmadığı takdirde doğaya ve çevreye büyük ölçüde zarar vereceğinin altını çizdi. Parlaktuna jeotermalin medeniyetler tarafından yüzyıllardır kullanıldığını belirterek yenilenebilir yöntemlerle kullanılması gerektiğini ifade etti. Parlaktuna’nın ardından konuşan Jeotermal Kaynaklar Uzmanı Mehmet Toros Özbek ise jeotermal kaynakların turizme büyük katkıları olduğuna dikkat çekerek yatırımcıların çevre dostu politikalarla jeotermal kaynakları kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, jeotermal kaynağın Buharkent’te 35 senedir doğru yöntemlerle kullanıldığını belirterek tarıma zarardan çok faydası olduğuna dikkat çekti. Jeotermalin Aydın turizminde daha yaygın hale gelmesi gerektiğini ifade eden Erol, Aydın’ın jeotermal sayesinde 6 ay soğutulup altı ay ısıtılabileceğini söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, jeotermal kaynakların çevre dostu yöntemlerle kullanılması gerektiğini ifade ederek “Jeotermal, ülkemizin birçok yerinde bulunan önemli bir yeraltı kaynağıdır. Bu yeraltı kaynağını yeryüzüne çıkarırken doğru ve çevre dostu yöntemler kullanılmalıdır. Jeotermal yanlış kullanımda doğaya ve çevreye ciddi zararlar verebilir. Jeotermali sadece elektrik üretiminde değil insan hayatına katkı sunacak birçok alanda kullanabiliriz. Ben jeotermale kesinlikle hayır demiyorum. Olaya bir makine mühendisi gözüyle baktığımda jeotermalin çevre dostu yöntemlerle hayatımızı kolaylaştırabileceğini savunuyorum. Enerji yoksunu bir ülke olarak özelikle yenilenebilir enerjiye hayır demek doğru olmaz. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci’ye bu toplantıyı Kuşadası’nda yaptıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Panelin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı Yaşar Bahçeci, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, birliğe üye diğer belediyelerin başkanları ve temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.