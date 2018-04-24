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Başkanlar esnaf için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Aydın Esnaf Odaları Birliği başkanı Selahittin Çetindoğan sanayi esnafının yaşadığı sorunları görüşmek üzere Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ile bir araya geldi.

Başkanlar esnaf için bir araya geldi

Aydın Esnaf Odaları Birliği başkanı Selahittin Çetindoğan sanayi esnafının yaşadığı sorunları görüşmek üzere Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ile bir araya geldi. Ruhsat harçları ve sanayi esnafının çırak sıkıntısı üzerinde görüşme yapan başkanlar, sorunların çözümü için bazı projeler üzerinde çalıştıklarını belirttiler.
Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan ile birlikte Tamirciler Odası başkanı Hasan Eyefçi ve İnşaatçılar Odası Başkanı Alaaddin Durmaz’ın da katıldığı ziyarette Başkan Çetindoğan, sanayi esnafının yaşadığı sıkıntılardan söz ederek yeni işe başlayan ve yeni mekan açan esnafa kolaylık sağlanmasını istedi.
Bunun yanında gerek Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın özelinde sanayide ciddi bir çırak sıkıntısı yaşandığını ve sorunun çözümü için yurt projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Çetindoğan bu konuda Başkan Özakcan’dan yardım istedi. Kendisinin de her gün sahada olduğunu ve sanayi esnafının sıkıntılarını bildiğini belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, sanayi esnafının sıkıntılarını el birliği ile çözeceklerini söyledi. Gerek harçlar gerekse köylerden meslek öğrenmek üzere Efelerdeki sanayilere gelen çırakların barınma sorununun çözümü konusunda yapılacak her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Başkan Özakcan, “Hepimiz Aydın için çalışıyoruz. Halkımızın iyiliğine ve vatandaşımızın menfaatine olan her şeye katkı vermeye hazırız” dedi.

Başkanlar esnaf için bir araya geldi

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