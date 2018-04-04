Başkanlar Selçuklu’da toplandı

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen "AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Koordinasyon Toplantısı" Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda hükümet, belediye ve diğer kurumların çalışmaları, yatırım ve projeler ile belediye hizmetleri ele alındı. Başkanlar toplantısında devam eden yatırımlarda gelinen son aşamalar da değerlendirildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yerel Yönetimler Toplantısının Konya’da belediyeler arası koordinasyonu en üst düzeyde ortaya koyduğunu ve şehrin gelecek vizyonunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Altay," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için ülkemiz emin adımlarla ilerliyor. Hükümetimizin sağlıktan, eğitime, ulaşımdan, enerjiye kadar her alanda ortaya koyduğu atılım hamlesi ülkemizi dünya liginde en üst noktaya taşıyor. Bu bağlamda yerel yönetimler olarak bizler de tüm enerjimizle şehrimizin gelişim ve hedeflerine ulaşması için çalışıyoruz. Şehirlerin yarıştığı ve büyüme ve gelişimlerine göre ön planda olduğu günümüz dünyasında Konyamızı bugününden daha güzel bir geleceğe hazırlamak en büyük hedefimiz. İnşallah mutat olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların hizmet kalitemize katkı sağlamasını ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer Selçuklu Belediyesinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.