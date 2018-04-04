HABER

Başkanlar Selçuklu’da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen "AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Koordinasyon Toplantısı" Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Toplantıda hükümet, belediye ve diğer kurumların çalışmaları, yatırım ve projeler ile belediye hizmetleri ele alındı.

Başkanlar Selçuklu’da toplandı

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından organize edilen "AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Koordinasyon Toplantısı" Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda hükümet, belediye ve diğer kurumların çalışmaları, yatırım ve projeler ile belediye hizmetleri ele alındı. Başkanlar toplantısında devam eden yatırımlarda gelinen son aşamalar da değerlendirildi.
Toplantıya ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yerel Yönetimler Toplantısının Konya’da belediyeler arası koordinasyonu en üst düzeyde ortaya koyduğunu ve şehrin gelecek vizyonunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Altay," Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için ülkemiz emin adımlarla ilerliyor. Hükümetimizin sağlıktan, eğitime, ulaşımdan, enerjiye kadar her alanda ortaya koyduğu atılım hamlesi ülkemizi dünya liginde en üst noktaya taşıyor. Bu bağlamda yerel yönetimler olarak bizler de tüm enerjimizle şehrimizin gelişim ve hedeflerine ulaşması için çalışıyoruz. Şehirlerin yarıştığı ve büyüme ve gelişimlerine göre ön planda olduğu günümüz dünyasında Konyamızı bugününden daha güzel bir geleceğe hazırlamak en büyük hedefimiz. İnşallah mutat olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların hizmet kalitemize katkı sağlamasını ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, AK Parti İl Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, AK Parti İl Teşkilatı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Sümer Selçuklu Belediyesinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Başkanlar Selçuklu’da toplandı

Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!
Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk kimdir?

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

Afrin talimatı verildi! Operasyona katılan personele tazminat ödenecek

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş mezarı başında anıldı

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.