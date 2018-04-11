Başkanlardan ATO saldırısına kınama

Burdur’un Bucak ilçesinde sivil toplum örgütü başkan ve yöneticileri bir araya gelerek Ankara Ticaret Odası’nda başkan yardımcısı Mustafa Deryal’a yapılan saldırıyı kınadı.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, Burdur Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hikmet Cangar, Bucak Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, Bucak Şoförler Odası Başkanı Arif Mayda, Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Erdoğdu, Bucak Servisciler Kooperatifi Başkanı Fatih Yıldız, Bucak Şehiriçi Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramazan Öztürk, Bucak Seyahat Turizm Taşımacalık Kooperatifi Başkanı Veli Cenkçi yaptıkları ortak açıklamada 9 nisan pazartesi günü Ankara’da Ankara Ticaret Odasında Başkan yardımcısı Mustafa Deryal’a yapılan saldırıyı kınadılar. Bucak Sivil Toplum Örgütleri adına konuşan Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu “Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Deryal’a yapılan saldırı kabul edilemez. Bu tür davranışlar demokrasiye ve insan haklarına aykırıdır. Başkan yardımcılığını hemşerimiz Mustafa Deryal’ın yaptığı ve Türkiye’nin en büyük ve başarılı odalarından birisi olan Ankara Ticaret Odası yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle çirkin saldırıların gerçekleşmemesini temenni ediyorum” dedi.