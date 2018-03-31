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Başkanlık konutunu 5 yetim çocuğu olan anneye verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:36 | Son Güncelleme

Tunceli’de belediyeye ait 12 konutla ilgili örnek karar alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, belediye başkanı için ayrılan dubleks konutu 5 yetim çocuğu bulunan anneye, diğerlerini de yine ihtiyaç sahiplerine verdi.Tunceli’de mülkiyeti belediyeye ait olan ve Belediye Başkanlığına ayrılan dubleks toplam 12 konut, yetim, öksüz ve engelli ihtiyaç sahiplerine verildi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlık konutunu 5 çocuğu bulunan ve eşi vefat eden Ayşe Arslan’a verirken, diğer 11 konut için ihtiyaç sahipleri arasında kura çekildi.

Başkanlık konutunu 5 yetim çocuğu olan anneye verdi

Tunceli’de belediyeye ait 12 konutla ilgili örnek karar alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, belediye başkanı için ayrılan dubleks konutu 5 yetim çocuğu bulunan anneye, diğerlerini de yine ihtiyaç sahiplerine verdi.
Tunceli’de mülkiyeti belediyeye ait olan ve Belediye Başkanlığına ayrılan dubleks toplam 12 konut, yetim, öksüz ve engelli ihtiyaç sahiplerine verildi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlık konutunu 5 çocuğu bulunan ve eşi vefat eden Ayşe Arslan’a verirken, diğer 11 konut için ihtiyaç sahipleri arasında kura çekildi. Konutların ihtiyaç sahiplerine verildiğine dikkat çeken Sonel, "Belediye Başkanlığımıza ait toplam 12 konutu siz kıymetli vatandaşlarımıza tahsis ediyoruz. Size tahsis ettiğimiz konutlar için herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceksiniz. Belediyemizin dubleks lojmanının anahtarını Ayşe Hanım’a veriyorum, çünkü Ayşe Hanım’ın 5 yetim çocuğu var. Onlar bizim de evladımız ve bu lojmanı onlara vermeyi uygun gördük. Diğer 11 konut için de herkes kura çekecek ve kendi oturacağı daireyi belirleyecek. Helali hoş olsun. İlk kurayı çeken İsmail Çelik’e hem ev hem de yeni yapılan parkta iş veriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kura çekimi esnasında okuma yazma bilmeyenlerin olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendilerinin himayelerinde başlatılan okur-yazarlık seferberliği kapsamında kurslar açıldı. Tesadüfen gördük ki burada da 3 hanım kardeşimizin okuma yazma bilmediğini öğrendik. Bu hanım kardeşlerimize gerekirse dağıtılan belediye konutlarında kurs açılacak. Okuma yazma öğrenen vatandaşlarımıza da çeşitli sürpriz hediyeler takdim edeceğiz" diye konuştu.
Kura çekerek ücret ödemeden evleri olan ihtiyaç sahipleri ise mutluluklarını dile getirdi.

Başkanlık konutunu 5 yetim çocuğu olan anneye verdi

Başkanlık konutunu 5 yetim çocuğu olan anneye verdi

Başkanlık konutunu 5 yetim çocuğu olan anneye verdi

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