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Başkası da evlat acısı yaşamasın diye oğlunun organlarını bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

MANİSA'da bunalıma girip intihar eden Burak Şodi'nin (29) organları, 5 kişiye hayat verecek, korneaları da 2 kişinin tekrar görmesi sağlanacak.

Başkası da evlat acısı yaşamasın diye oğlunun organlarını bağışladı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da bunalıma girip intihar eden Burak Şodi'nin (29) organları, 5 kişiye hayat verecek, korneaları da 2 kişinin tekrar görmesi sağlanacak. Oğlunun organlarını bağışlayan Orhan Şodi, kendisinin 2 kez evlat acısı yaşadığını ve başkalarının bu acıyı yaşamaması için organ bağışı kararı aldıklarını söyledi.
Şehzadeler'in Kuşlubahçe Mahallesi'nde yaşayan Burak Şodi, geçen perşembe günü saat 18.30 sıralarında, ailesiyle yaşadığı evde tabancayla intihar girişiminde bulundu. Oğullarını yaralı halde bulan sağlık memuru baba Orhan Şodi ve anne Zekiye Şodi, ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak Şodi'nin, dün saat 13.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Manisa Devlet Hastanesi organ bağışı birimi görevlileri, acılı aileyle konuşup, organ bağışı hakkında bilgilendirdi. Görüşmenin ardından, şaşamına son veren Burak Şodi'nin anne ve babası, oğullarının organlarını bağışladı.
KALBİ İZMİR'E GÖNDERİLDİ
Bunun üzerine çeşitli illerden kente gelen ekipler, operasyona girdi. İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibi tarafından ameliyatla alınan Burak Şodi'nin akciğeri, organ bağışı aracıyla, 19 Mayıs Stadyumu'nda bekletilen helikopterle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştırıldı. Buradan da havayoluyla İstanbul'a, Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Burak Şodi'nin kalbi İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, karaciğeri Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne, sol böbreği İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sağ böbreği Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, kornealar ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gönderildi.
Acılı baba Orhan Şodi, intihar girişiminin ardından oğullarının hayata tutunması için beklemeye başladıklarını belirterek, "Benim oğlum bunu yapacak bir insan değildi. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Acaba, bir umut diye bekledik. Ama umut olmadı. Bizim beklediğimiz gibi umutla bekleyenlere faydalı olalım diye düşündüm. Bir hayrımız olsun, çocuğumun bir hayrı olsun. Bu düşünceyle bağışımızı yaptık. Karşı taraftaki insanların umutları olsun, mutlu bir hayat sürsünler" dedi.
'BENİM YAŞADIĞIM ACIYI YAŞAMASINLAR'
İki erkek çocuk babası olduğunu söyleyen Orhan Şodi, "2005 yılında diğer oğlumu trafik kazasında kaybettim. Bunu da böyle kaybedince çok ağrıma gitti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Organları da zaten bunun için bağışladım, benim yaşadığım acıyı yaşamasınlar diye. Çaresizler için bu organlarımızı bağışladık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Başkası da evlat acısı yaşamasın diye oğlunun organlarını bağışladıBaşkası da evlat acısı yaşamasın diye oğlunun organlarını bağışladıBaşkası da evlat acısı yaşamasın diye oğlunun organlarını bağışladıBaşkası da evlat acısı yaşamasın diye oğlunun organlarını bağışladı

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