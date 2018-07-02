Başkasının kimlik bilgileriyle kredi çeken sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de başkasına ait kimlik bilgileriyle bankadan kredi çektiği iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl hapis ve 6 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık M.K, tutuksuz yargılanan N.B. ile avukatları hazır bulundu.

M.S'nin kimlik bilgilerini kullanarak bankadan 10 bin lira kredi çektiği öne sürülen M.K, "Ben, kendi rızası ile işlerini yaptım. Beni şikayet ettiğini bile bilmiyordum, tüm işlerde rızası vardı. Daha sonra zararını giderdim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'yi, "dolandırıcılık"tan bir yıl hapis ve 6 bin 660 lira adli para cezasına, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da bir yıl hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Sanık N.B. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

