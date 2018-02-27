Başkent EDAŞ, son iki ayda bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), Kastamonu’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında Aralık ve Ocak aylarında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.
Başkent EDAŞ, Kastamonu’da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor. Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde bin 87 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 160 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Ayrıca kentte 19 elektrik panosu 21 trafo ve 15 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.
Başkent Edaş, son iki ayda yeni yatırımlara da hız verdi. Kastamonu’da 42,7 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte bin 378 yeni aydınlatma armatürünün montajı da tamamlandı. Ayrıca yeni 37 elektrik panosu ve 17 trafo montajı da tamamlandı.
Başkent EDAŞ’ın Kastamonu’daki bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.
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