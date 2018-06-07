Başkent için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saat 20.00'ye kadar Ankara'nın merkezi ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

