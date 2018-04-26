Başkent K-9 köpeklerine emanet

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA güvenlik şirketinde uzmanlar tarafından yetiştirilen K-9 köpekleri, Başkent’in güvenliğinde önemli rol oynuyor.

Patlayıcı madde bulmada ve asayiş olaylarında kritik noktalarda görev alan K-9 köpekleri, 16 hafta boyunca sabır isteyen yoğun bir çalışmayla eğitiliyor. Köpek eğitimi uzmanlarınca özenle yetiştirilen 5’i Alman çoban köpeği, 2’si malinous olmak üzere 7 cins köpek, bomba arama ve bulma konusunda görevlendiriliyor.

Ankara’daki özellikle parklarda ve kritik noktalarda ağırlıklı olarak tercih edilen 5 Alman çoban köpeği de 7 haftayı bulan eğitim programıyla asayiş olaylarında kullanılıyor.

Üstün başarı sağlıyorlar

ANFA Güvenlik K-9 patlayıcı madde ve asayiş köpekleri aldıkları eğitimi katıldıkları sınavlarda da üstün başarıyla taçlandırıyor. K-9 patlayıcı madde arama köpekleri ile K-9 asayiş köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi (KEM) tarafından gerçekleştirilen sınavda elde ettikleri başarılarla sertifika almaya hak kazanırken, ANFA Güvenlik K-9 Uzman Eğitmeni Emrullah Eker, K-9 köpeklerini göreve hazır ve zinde tutmak için sürekli kondisyon çalışması yaptırdıklarını ve tatbikatlar düzenlediklerini anlattı.